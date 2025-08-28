Tenka riboti žmonių minias: žmonės plūsta pamatyti paprastai nerodomų eksponatų

Prahoje, nacionaliniame Čekijos muziejuje, pristatyta unikali paroda – „Lucy & Selam“ – seniausių aptiktų primatų skeletai. Anot antropologų, būtent Liusė ir Selamas atskleidžia paslaptis apie ankstyvojo žmogaus vystymosi etapus.
„Šaknys veda atgal į Afriką. Būtent čia mes pirmą kartą atsiskyrėme nuo Afrikos beždžionių, atsistojome. Čia pradėjome piešti ir pasigaminome akmeninius įrankius“, – komentavo paleoantropologas Donaldas Johnsonas.
Pasakė, kada ir kur aptikti šių primatų skeletai
Liusės skeletas Etiopijoje buvo rastas prieš bemaž pusė amžiaus. O 2000 metais aptiktas Selamas – primatas vaikas. Manoma, kad jis 150 tūkstančių metų senesnis už Liusę. Šių primatų skeletai Europoje eksponuojami pirmą kartą.
„Šie du eksponatai yra vieni vertingiausių kultūros paveldo objektų pasaulyje. Jie net neeksponuojami Etiopijoje“, – aiškino Nacionalinio Čekijos muziejaus direktorius Michalas Lukesas.
Liusės ir Selamo paroda Čekijoje veiks ateinančius du mėnesius. Bilietas vienam suaugusiam kainuoja beveik 15 eurų. Dėl didelio parodos populiarumo, muziejus prailgino darbo valandas.
