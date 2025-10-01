Ruginienė: derybinė grupė ieškos sprendimų dėl „aušriečiams“ atitekusios Kultūros ministerijos

„Mes tikrai girdime susirūpinimą ir lūkesčius, tai šiai dienai nuspręsta sudaryti derybinę grupę, kur abi pusės galės deleguoti savo atstovus, profesionalus, kuriais pasitiki. Sėsime prie bendro stalo kalbėtis visomis patogiomis ir nepatogiomis temomis, kad rastume bendrą sprendimą“, – trečiadienį Vyriausybėje žurnalistams komentavo I. Ruginienė.
Pasak jos, derybinę darbo grupę nuspręsta sudaryti todėl, kad protestuotojų reikalavimas atriboti „Nemuno aušrą“ nuo Kultūros ministerijos kol kas yra neįgyvendinamas.
„Šiai dienai kol kas neįmanomas, bet mes turime sėstis ir kalbėtis“, – sakė ji.
Savaitės pradžioje prezidentas Gitanas Nausėda užsiminė apie bandomąjį laikotarpį naujajam kultūros ministrui Ignotui Adomavičiui. Šalies vadovas teigė, kad ministrui nesugebėjus įrodyti, jog gali dirbti efektyviai, reikėtų ieškoti naujos kandidatūros.
Premjerė savo ruožtu teigė nenorinti ateinančio laikotarpio vadinti bandomuoju, bet tikino atidžiai stebėsianti I. Adomavičiaus darbą.
„Tas laikotarpis – visi trys metai iki kadencijos pabaigos. Jis taikomas kiekvienam ministrui, nereikia išskirti konkrečios ministerijos. Kiekvienas ministras, atėjęs į Vyriausybę, turi dirbti sąžiningai dėl Lietuvos valstybės. Jeigu kažkam ateis noras dirbti kitaip, tuomet atitinkami sprendimai bus ir iš manęs“, – tvirtino I. Ruginienė.
Reikalaus pagarbaus tono iš Žemaitaičio
Tuo metu „Nemuno aušros“ lyderis savo socialiniuose tinkluose aršiai kritikuoja kultūros bendruomenės atstovus, kurie pasisako prieš jo vedamą politinę jėgą ir partietį I. Adomavičių.
Ministrė pirmininkė R. Žemaitaičio įrašus vadina blogu elgesiu ir pabrėžė, kad politikas ne kartą yra gavęs pastabų šiuo klausimu.
„Blogas elgesys. (...) Ne vieną kartą R. Žemaitaitis yra gavęs pastabą ir iš manęs, kad pagarbos faktorius privalo būti. Pati vadovaujuosi tokiomis vertybėmis. Reikalausiu lygiai to paties ir iš kitų“, – kalbėjo Vyriausybės vadovė.
Įvertino ministro apsilankymą Varėnoje
Kultūros ministrui apsilankius jo vizito nelaukusiame Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalyje Varėnoje, I. Ruginienė tai vertina kaip ministro norą kalbėti su kultūros bendruomene.
„Pati irgi stengiuosi kiek įmanoma daugiau bendrauti su bendruomene. Reikia teigiamai vertinti ministro norą kalbėtis su žmonėmis ir paaiškinti savo poziciją. Pavyksta ar ne, kaip yra priimama ta pozicija – čia kitas klausimas“, – kalbėjo premjerė.
„Tai, kad mes, kaip visa Vyriausybė esame atviri, pasiruošę kalbėti ir išgirsti – tai yra faktas“, – pabrėžė ji.
Kaip skelbta anksčiau, tęsiantis kultūros bendruomenės protestui prieš Kultūros ministerijos perleidimą į „Nemuno aušros“ rankas, antradienį Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis pranešė nelaukiantis ministro I. Adomavičiaus apsilankymo šventėje. Vis tik, nepaisant organizatorių pareiškimo, ministras renginyje apsilankė.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ Ignotą Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, taip pat kritikuotas ministro pasisakymas po susitikimo su prezidentu.
Praėjusią savaitę Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 62 tūkst. žmonių.
Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką.
