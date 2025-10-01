Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nepageidaujamas kultūros ministras vis tiek išdygo renginyje – jam rėžė: „Ne tavo vakarėlis“

2025-10-01 10:04 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
2025-10-01 10:04
2025-10-01 10:04

Visuomenininkas Andrius Tapinas savo „Facebook“ paskyroje aptarė incidentą Varėnoje, kada Kultūros ministras Ignotas Adomavičius, nepaisydmas, jog jis nebuvo laukiamas Varėnos teatre, vis tiek pasirodė.

Ignotas Adomavičius (tv3.lt koliažas)
8

Visuomenininkas Andrius Tapinas savo „Facebook“ paskyroje aptarė incidentą Varėnoje, kada Kultūros ministras Ignotas Adomavičius, nepaisydmas, jog jis nebuvo laukiamas Varėnos teatre, vis tiek pasirodė.

32

Anot A. Tapino, atsakomybė tenka renginio organizatoriams, kurie nepasirūpino apsauga, o šis atvejis esą taps pamoka kultūros bendruomenei ateityje.

„Nesuprantu to pasipiktinimo, kad kultūros ministras, kuriam buvo pasakyta, kad jis nepageidaujamas, įsibrovė vis tiek į renginį Varėnoje ir provokavo publiką.

Akivaizdu, kad organizatoriai patys kalti, kad nepasisamdė apsauginių, kurie būtų pasakę ministrui – ne tavo vakarėlis.

Užtat dabar visi žinos, kad kultūros renginiuose nuo šiol reikia pasirūpinti apsauga – kreipkitės į Ekskomisarų biurą, manau, kultūrininkus nuo ministro pasaugos su nuolaida“, – rašė jis.

Kultūros ministras I. Adomavičius antradienį apsilankė Varėnoje vykstančiame Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalyje, nors jo rengėjai buvo viešai pareiškę nepritarimą ministro vizitui.

Kultūros ministras Ignotas Adomavičius susitiko su žiniasklaidos atstovais
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kultūros ministras Ignotas Adomavičius susitiko su žiniasklaidos atstovais

Apie tai savo socialiniame tinkle paskelbė aktorius Robertas Aleksaitis, paviešinęs ministro kalbos ištrauką.

„Kultūros ministras šiai dienai esu aš, tokia yra politika. Gaila, kad teatre yra daugiau (...) politikos negu pačio teatro, bet čia irgi yra performanso dalis“, – vaizdo įraše kalbėjo ministras.

Vizito nepageidavo

Dar prieš prasidedant festivaliui, jo organizatoriai „Facebook“ paskyroje buvo paskelbę viešą poziciją, kurioje aiškiai išreiškė nepritarimą ministro vizitui.

„Gavome informaciją iš Kultūros ministerijos apie planuojamą ministro dalyvavimą Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalio atidarymo renginyje. Palaikydami kultūros bendruomenę nepritariame ministro vizitui.

Mes solidarizuojamės su Lietuvos kultūros žmonėmis, kurie vieningai sako: kultūra nėra ir negali būti politinių sandorių įrankis“, – rašė jie.

Festivalio atstovai akcentavo, kad ši diena skirta teatrui ir režisierei Daliai Tamulevičiūtei pagerbti, o ne politiniams vizitams.

„Šis festivalis – tai duoklė mūsų teatro legendai ir kūrėjams, jų įkvėpimui ir publikai, kuriai teatras yra gyva ir šventa patirtis“, – teigta pareiškime.

„Gaila, bet teatre yra daugiau politikos prieš apdovanojimus nei pačio teatro. Bet čia irgi performanso dalis ir labai vertinu aš jus“, – susirinkusiesiems sakė ministras, kurio kalbą nufilmavo vienas iš renginio dalyvių.

„Jei norit švilpt, galime švilpt. Galim pašvilpt visi kartu? Pašvilpiam visi, kad būtų garsiau, jei norit tam teatre pašvilpt, tokia kultūra“, – nuo Varėnos kultūros centro scenos ragino jis.

Į šį ministro pasiūlymą sureagavo keli susirinkusieji.

„Čia ne cirkas“, – ministrui iš publikos teigė viena iš festivalio dalyvių.

„Nevertas“, – kalbėjo kitas vyras.

Kaip BNS sakė Varėnos kultūros centro vadovė Jurgita Keršienė, I. Adomavičius ragindamas švilpti provokavo žiūrovus, tačiau jie tam nepasidavė – ministro nenušvilpė nei prieš renginį, nei po jo kalbos.

Kultūros bendruomenė protestuoja kultūringai“, – BNS sakė centro vadovė, pridūrusi, jog ministrui lipant į sceną buvo girdimi pavieniai plojimai.

Savo kalboje kultūros ministras teigė suprantantis susidariusią situaciją, tačiau pabrėžė, kad gyvenime yra „ne vien tragedija“.

„Yra diena, yra naktis. Yra tragedija, yra komedija“, – sakė I. Adomavičius.

2025-10-01 10:13
Dauguma tų vadinamų kultūrininkų leftistinės menkystų menkystos kurios dabar išigandusios galimai galinčios prarasti finansavimą
Atsakyti
Keista
Keista
2025-10-01 10:19
Šit kaip.Tai ar ginkluotas tas ministras,kad jo neįleist į renginius agituojama. Jau darosi šlykštu nuo to politikavimo,rūšiavimo.
Atsakyti
III
III
2025-10-01 10:18
O tie patys kultūrininkai tiek pyko,kad be galimybių paso nebuvo įleidžiami,o dabar patys tą patį daro.Būtų juokinga,jei nebūtų kvaila.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (32)
