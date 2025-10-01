Kalendorius
Spalio 1 d., trečiadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seimo komitetas su kultūros atstovais aptars jų reikalavimus dėl naujojo ministro

2025-10-01 07:37 / šaltinis: ELTA
2025-10-01 07:37

Seimo Kultūros komiteto posėdyje trečiadienį su kultūros atstovais planuojama aptarti jų keliamus reikalavimus „Nemuno aušrą“ atriboti nuo Kultūros ministerijos.

Kęstutis Vilkauskas. ELTA / Dainius Labutis

Seimo Kultūros komiteto posėdyje trečiadienį su kultūros atstovais planuojama aptarti jų keliamus reikalavimus „Nemuno aušrą“ atriboti nuo Kultūros ministerijos.

REKLAMA
1

„Pasikviečiam kultūros bendruomenę, kad išdėstytų poziciją – jau šiaip ji viešai išdėstyta, dar bandytume pasitarti, kokie lūkesčiai iš mūsų Kultūros komiteto, ką galime padaryti“, – Eltai sakė komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jo, kitą savaitę komitetas ketina į posėdį kviesti ir patį ministrą „aušrietį“ Ignotą Adomavičių, vykdyti parlamentinę kontrolę.

REKLAMA
REKLAMA

„Mūsų pareiga užtikrinti, kad visuomenės lūkesčiai parlamentiniu lygiu būtų užtikrinti, jeigu žmonės mato kokių grėsmių, mes turime jas išsiaiškinti ir (…) politiškai išspręsti“, – teigė K. Vilkauskas.

REKLAMA

Trečiadienį kultūros bendruomenė taip pat rinksis į 3-iąją Kultūros bendruomenės asamblėją.

Anot kultūros atstovų, toliau laikomasi reikalavimo, kad Kultūros ministerija negali būti „Nemuno aušros“ rankose.

Praėjusią savaitę šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ I. Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, taip pat kritikuotas ministro pasisakymas po susitikimo su prezidentu.

REKLAMA
REKLAMA

Prezidentas pirmadienį teigė, kad naujasis kultūros ministras per kelis artimiausius mėnesius turės įrodyti, jog gali veiksmingai dirbti, ir siūlė I. Adomavičiui taikyti bandomąjį laikotarpį.

Tuo metu kultūros bendruomenės atstovai šio siūlymo teigė nepalaikantys.

Praėjusį ketvirtadienį Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad ministerijai vadovautų kompetentingas, jų interesams tinkamai atstovaujantis profesionalas, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė virš 63 tūkst. žmonių.

Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką.

Be to, po I. Adomavičiaus paskyrimo ministru, nuo Prezidentūros bei Vyriausybės atsiribojo ne viena kultūros organizacija ir iniciatyva – pavyzdžiui, Europos šalių kino festivalis „Scanorama“, Vilniaus knygų mugė atsisakė G. Nausėdos globos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų