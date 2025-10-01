Seimo komitetas su kultūros atstovais aptars jų reikalavimus dėl naujojo ministro

„Pasikviečiam kultūros bendruomenę, kad išdėstytų poziciją – jau šiaip ji viešai išdėstyta, dar bandytume pasitarti, kokie lūkesčiai iš mūsų Kultūros komiteto, ką galime padaryti“, – Eltai sakė komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas.
Pasak jo, kitą savaitę komitetas ketina į posėdį kviesti ir patį ministrą „aušrietį“ Ignotą Adomavičių, vykdyti parlamentinę kontrolę.
„Mūsų pareiga užtikrinti, kad visuomenės lūkesčiai parlamentiniu lygiu būtų užtikrinti, jeigu žmonės mato kokių grėsmių, mes turime jas išsiaiškinti ir (…) politiškai išspręsti“, – teigė K. Vilkauskas.
Trečiadienį kultūros bendruomenė taip pat rinksis į 3-iąją Kultūros bendruomenės asamblėją.
Anot kultūros atstovų, toliau laikomasi reikalavimo, kad Kultūros ministerija negali būti „Nemuno aušros“ rankose.
Praėjusią savaitę šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ I. Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, taip pat kritikuotas ministro pasisakymas po susitikimo su prezidentu.
Prezidentas pirmadienį teigė, kad naujasis kultūros ministras per kelis artimiausius mėnesius turės įrodyti, jog gali veiksmingai dirbti, ir siūlė I. Adomavičiui taikyti bandomąjį laikotarpį.
Tuo metu kultūros bendruomenės atstovai šio siūlymo teigė nepalaikantys.
Praėjusį ketvirtadienį Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad ministerijai vadovautų kompetentingas, jų interesams tinkamai atstovaujantis profesionalas, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose.
Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė virš 63 tūkst. žmonių.
Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką.
Be to, po I. Adomavičiaus paskyrimo ministru, nuo Prezidentūros bei Vyriausybės atsiribojo ne viena kultūros organizacija ir iniciatyva – pavyzdžiui, Europos šalių kino festivalis „Scanorama“, Vilniaus knygų mugė atsisakė G. Nausėdos globos.
