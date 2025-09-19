Kalendorius
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

ES išgirdo vairuotojų prašymus? Žada atšaukti tūkstančius papiktinusį sprendimą

2025-09-19 15:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-19 15:05

Ilgai kertiniu Europos Sąjungos klimato politikos akmeniu laikytas sprendimas nuo 2035-ųjų uždrausti naujų benzininių ir dyzelinių automobilių prekybą atsidūrė rimtame pavojuje. Didžiausios Europos Parlamento frakcijos – Europos liaudies partijos (EPP) – lyderis Manfredas Weberis viešai pažadėjo, kad sieks šį draudimą atšaukti. 

Transportas BNS Foto
11

0

Interviu Vokietijos spaudai M. Weberis pabrėžė, kad jo frakcija neatsisako klimato neutralumo tikslų, tačiau reikalauja lankstesnio požiūrio. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

Apleisti automobiliai
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Apleisti automobiliai

„Reikia leisti konkuruoti visoms technologijoms“, – teigė jis, siūlydamas atverti kelią ne tik elektromobiliams, bet ir vandeniliu, hibridinėmis technologijomis bei sintetiniais degalais varomiems automobiliams, jei tik jie atitiks griežtus taršos reikalavimus.

Pasak jo, tai suteiktų daugiau stabilumo milijonus europiečių įdarbinančiai pramonei, kuri šiuo metu kenčia nuo didelių kaštų ir milžiniškos konkurencijos iš užsienio.

Tuo tarpu draudimo šalininkai perspėja, kad toks žingsnis atgal būtų pražūtingas. Jų teigimu, tai sumenkintų jau padarytas milžiniškas investicijas į elektromobilių gamybą ir infrastruktūrą bei sukeltų pavojų ilgalaikiams ES klimato įsipareigojimams pasiekti neutralumą klimatui iki 2050 metų.

Sprendimų laukiama iki metų pabaigos

M. Weberio pareiškimas nėra iš piršto laužtas. Europos Komisija jau anksčiau signalizavo, kad ruošiasi peržiūrėti 2035-ųjų draudimo reglamentą.

Svarstoma, kad galėtų būti padarytos išimtys automobiliams, naudojantiems klimatui neutralius sintetinius degalus, ar tam tikroms hibridinėms pavaroms. Laukiama, kad pirmieji sprendimai šiuo klausimu bus priimti dar iki šių metų pabaigos.

