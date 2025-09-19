ES išgirdo vairuotojų prašymus? Žada atšaukti tūkstančius papiktinusį sprendimą

Interviu Vokietijos spaudai M. Weberis pabrėžė, kad jo frakcija neatsisako klimato neutralumo tikslų, tačiau reikalauja lankstesnio požiūrio.
„Reikia leisti konkuruoti visoms technologijoms“, – teigė jis, siūlydamas atverti kelią ne tik elektromobiliams, bet ir vandeniliu, hibridinėmis technologijomis bei sintetiniais degalais varomiems automobiliams, jei tik jie atitiks griežtus taršos reikalavimus.
Pasak jo, tai suteiktų daugiau stabilumo milijonus europiečių įdarbinančiai pramonei, kuri šiuo metu kenčia nuo didelių kaštų ir milžiniškos konkurencijos iš užsienio.
Tuo tarpu draudimo šalininkai perspėja, kad toks žingsnis atgal būtų pražūtingas. Jų teigimu, tai sumenkintų jau padarytas milžiniškas investicijas į elektromobilių gamybą ir infrastruktūrą bei sukeltų pavojų ilgalaikiams ES klimato įsipareigojimams pasiekti neutralumą klimatui iki 2050 metų.
Sprendimų laukiama iki metų pabaigos
M. Weberio pareiškimas nėra iš piršto laužtas. Europos Komisija jau anksčiau signalizavo, kad ruošiasi peržiūrėti 2035-ųjų draudimo reglamentą.
Svarstoma, kad galėtų būti padarytos išimtys automobiliams, naudojantiems klimatui neutralius sintetinius degalus, ar tam tikroms hibridinėms pavaroms. Laukiama, kad pirmieji sprendimai šiuo klausimu bus priimti dar iki šių metų pabaigos.
