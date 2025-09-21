Kokia yra gyvybės kaina? JAV atskleidė nerimą keliantį „Tesla Autopilot“ sistemų pavojingumą

Remiantis NHTSA duomenų analize, iki 2024 m. spalio buvo užfiksuotos 45 mirtinos avarijos, kuriose dalyvavo automobiliai su aktyvuotomis pagalbinio vairavimo sistemomis. Net 40 iš šių 45 avarijų įvyko su „Tesla“ automobiliais. Nuo 2021 m., kai buvo įvestas privalomas ataskaitų teikimas, iš viso užfiksuota per 2700 incidentų.
Mūšiai teismų salėse
Pati agentūra perspėja, kad tiesiogiai lyginti gamintojų negalima, nes „Tesla“ telemetrijos duomenis renka ir pateikia kur kas išsamiau nei kiti.
Griežtėja ir teisinis spaudimas. Rugpjūtį Floridos teismas priteisė 243 milijonų dolerių baudą ir kompensaciją byloje, kurioje „Tesla Model S“ su įjungtu „Autopilot“ rėžėsi į stovintį automobilį.
Keliose kitose bylose, kuriose žuvo žmonės, „Tesla“ pasirinko sudaryti konfidencialias taikos sutartis ir taip išvengti viešų teismo procesų.
Oficiali „Tesla“ gynybinė pozicija nekinta. Tai – tik 2-o lygio pagalbinės sistemos, o visa atsakomybė tenka vairuotojui. Tačiau kritikai ir ieškovai teigia, kad patys pavadinimai – „Autopilotas“ ir „Pilnai savavaldis vairavimas“ (FSD) – yra pavojingai klaidinantys.
Jie sukuria apgaulingą saugumo jausmą ir skatina vairuotojus netinkamai naudotis technologija. Dėl šių „tuščių pažadų“ prieš „Tesla“ JAV jau pradėtas ir grupinis ieškinys.
Nuo „Robotaxi“ iki „Optimus“ roboto
Šie teisiniai ir saugumo iššūkiai kelia grėsmę pamatinei „Tesla“ ateities vizijai – autonominių „Robotaxi“ tinklui, kuris sudaro didelę bendrovės vertės dalį.
Galbūt skepticizmas auga ir pačios „Tesla“ viduje. Neseniai Elonas Muskas pareiškė, kad ateityje net 80 proc. bendrovės vertės sudarys ne automobiliai, o humanoidas robotas „Optimus“.
