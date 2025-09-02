Kalendorius
„Tesla“ pardavimų kritimas tęsiasi

2025-09-02 09:49 / šaltinis: BNS
2025-09-02 09:49

„Tesla Cybertruck“ (nuotr. gamintojo)

Tesla“ elektromobilių pardavimai dalyje pagrindinių Europos rinkų rugpjūtį tęsėsi aštuntą mėnesį iš eilės, stiprėjant tiek Kinijos elektromobilių, tiek ir tradicinių automobilių gamintojų konkurenciniam spaudimui, o „Model Y“ pasiūlymas didelės įtakos bendrai paklausai neturėjo, skelbia „Reuters“.

1

Palyginti su praėjusių metų rugpjūčiu, „Tesla“ elektromobilių pardavimai Prancūzijoje sunyko 47 proc., bendrai rinkai didėjus 2,2 proc., Švedijoje – 84 proc. rinkos augimo 6 proc. sąlygomis, Danijoje – 42 procentais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Norvegijoje „Tesla“ pardavimai augo 21 proc., tuo tarpu Kinijos BYD – 3,2 karto.

Rinkos ekspertai pažymi, jog „Tesla“ kartu su paaštrėjusia konkurencija ir pastaraisiais metais stagnuojančiu modelių  neatnaujinamu susiduria su mažėjančiu prekės ženklo lojalumu bei technologinių pranašumų praradimu.

„Tesla“ dalis Vakarų Europos automobilių rinkoje sunyko nuo 2,5 proc. 2024-aisiais iki 1,7 proc. šiemet pirmąjį pusmetį..

