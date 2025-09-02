„Tesla“ pardavimų kritimas tęsiasi

Palyginti su praėjusių metų rugpjūčiu, „Tesla“ elektromobilių pardavimai Prancūzijoje sunyko 47 proc., bendrai rinkai didėjus 2,2 proc., Švedijoje – 84 proc. rinkos augimo 6 proc. sąlygomis, Danijoje – 42 procentais.
Norvegijoje „Tesla“ pardavimai augo 21 proc., tuo tarpu Kinijos BYD – 3,2 karto.
Rinkos ekspertai pažymi, jog „Tesla“ kartu su paaštrėjusia konkurencija ir pastaraisiais metais stagnuojančiu modelių neatnaujinamu susiduria su mažėjančiu prekės ženklo lojalumu bei technologinių pranašumų praradimu.
„Tesla“ dalis Vakarų Europos automobilių rinkoje sunyko nuo 2,5 proc. 2024-aisiais iki 1,7 proc. šiemet pirmąjį pusmetį..
