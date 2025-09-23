Kalendorius
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

„Tesla“ karaliavimo pabaiga? Lojalumu markę jau lenkia „Ford“

2025-09-23 13:04
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-23 13:04

Tesla“ prekės ženklas, ilgai buvęs kone kultinės ištikimybės sinonimu, išgyvena rimtą krizę. Naujausi „S&P Global Mobility“ duomenys rodo, kad per metus markės lojalumo rodikliai JAV rinkoje krito dramatiškai, o į pirmąją vietą išsiveržė „Ford“.

Apgadinti „Tesla“ automobiliai (nuotr. socialinių tinklų)
10

„Tesla" prekės ženklas, ilgai buvęs kone kultinės ištikimybės sinonimu, išgyvena rimtą krizę. Naujausi „S&P Global Mobility" duomenys rodo, kad per metus markės lojalumo rodikliai JAV rinkoje krito dramatiškai, o į pirmąją vietą išsiveržė „Ford".

0

Duomenų analizė atskleidė ir dar vieną netikėtą tendenciją. Vis daugiau buvusių „Tesla“ savininkų persėda ne į kitus elektromobilius, o grįžta prie tradicinių benzininių ir hibridinių automobilių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

Apgadinti „Tesla" automobiliai
FOTOGALERIJA. Apgadinti „Tesla“ automobiliai

Antrąjį 2025 m. ketvirtį „Tesla“ lojalumo rodiklis, palyginti su pernai, smuko net 9,4 procentinio punkto – iki 58,1 proc. Tuo tarpu „Ford“ pasiekė 59,6 proc. ir tapo naujuoju lyderiu.

Analitikų teigimu, priežastys kelios: senstanti modelių gama (populiariausiems „Model 3“ ir „Model Y“ jau aštuoneri metai), ribotas pasirinkimas ir kontroversiška Elono Musko politinė veikla, atstumianti dalį tradicinių elektromobilių pirkėjų.

Didžiausia staigmena – buvusių „Tesla“ savininkų pasirinkimai. Nors 70 proc. jų lieka ištikimi elektriniams modeliams, net 30 proc. renkasi kitokio tipo pavarą.

Pavyzdžiui, iš „Tesla“ į „Chevrolet“ pereinančių vairuotojų net 55 proc. perka benzininį modelį. Tarp pereinančiųjų į „Ford“ – 50 proc.

„Stebina, kiek daug jų grįžta prie benzino“, – pripažįsta S&P analitikas Tomas Libby.

Imperija smogia atgal

Ilgus metus „Tesla“, tiesiogine žodžio prasme, siurbė klientus iš tradicinių gamintojų salonų. Dabar situacija keičiasi.

Prieš penkerius metus „Tesla“ iš BMW „pavogdavo“ devynis kartus daugiau klientų, nei prarasdavo. Šiandien šis santykis – vos 1,5 su 1. O tokios markės kaip „Porsche“ ir „Cadillac“ jau atkovoja iš „Tesla“ daugiau pirkėjų, nei joms praranda.

Šią tendenciją puikiai iliustruoja analitiko Loreno McDonaldo istorija. Po trijų turėtų „Tesla“ modelių, šį mėnesį jis keičia savo „Model Y“ į kitos markės automobilį – greičiausiai „Audi Q6 e-tron“.

„Kai pirkau pirmąją „Tesla“ 2016-aisiais, rinkoje nebuvo nieko panašaus. Dabar gerų alternatyvų – daugybė, ir jų tik daugės“, – teigia jis.

JAV automobilių markių lojalumo reitingas (2025 m. II ketvirtis):

  • Ford – 59,6 proc.
  • Tesla – 58,1 proc.
  • Chevrolet – 58,0 proc.
  • Toyota – 57,3 proc.
  • Honda – 54,9 proc.
  • Mercedes-Benz – 54,2 proc.
  • Subaru – 53,6 proc.
  • Nissan – 51,0 proc.
  • Lincoln – 50,8 proc.
  • Kia – 50,8 proc.

 

