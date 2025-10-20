Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė su Teisėjų tarybos atstovais aptarė teismų saugumo, finansavimo klausimus

2025-10-20 13:40 / šaltinis: BNS
2025-10-20 13:40

Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė pirmadienį susitikime su Teisėjų tarybos atstovais aptarė teisėjų, teismų personalo, nukentėjusių asmenų fizinio saugumo klausimus, diskutavo apie tvaraus sisteminio finansavimo užtikrinimą.

Inga Ruginienė BNS Foto

Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė pirmadienį susitikime su Teisėjų tarybos atstovais aptarė teisėjų, teismų personalo, nukentėjusių asmenų fizinio saugumo klausimus, diskutavo apie tvaraus sisteminio finansavimo užtikrinimą.

0

„Džiugina augantis visuomenės pasitikėjimas teisėsauga ir teismine sistema. Manau, kad teismų veiklos sąlygos turi būti kiek įmanoma geresnės, kad būtų užtikrinta kiekvieno asmens teisė į teisingumą, o visuomenės pasitikėjimas teismine valdžia ir toliau augtų. Todėl bendradarbiausime ir kartu spręsime teismų sistemai tenkančius iššūkius“, – išplatintame pranešime cituojama premjerė.

Kaip rašė BNS, sausį Kauno apylinkės teisme buvo užpulta procesinę nutartį kaltinamajam skelbusi teismo pirmininko pavaduotoja Vita Padriezaitė – vyras į ją metė tris kėdes ir smogė kumščiu.

Po šio incidento Teisingumo ministerija pranešė, kad siekiant saugesnio teisėjų darbo, policija siaurins pareigūnų patruliavimo zoną, priartinant ekipažus arčiau teismų, o tarpinės teismų priimamos nutartys baudžiamosiose bylose bus skelbiamos nuotoliniu būdu ar rašytine tvarka.

Susitikime taip pat buvo diskutuota apie tvaraus sisteminio finansavimo užtikrinimą, kuris leistų garantuoti konkurencingą teismų personalo atlyginimą, pritraukti kvalifikuotus specialistus, sudaryti tinkamas darbo sąlygas tiek centriniuose, tiek regioniniuose teismuose bei atnaujinti teismų infrastruktūrą.

Anot Vyriausybės, susitikime daug dėmesio skirta leidžiamosios, vykdomosios ir teisminės valdžių bendradarbiavimo temai, poreikiui diskutuoti ir siekti kompromisų.

