Kalendorius
Spalio 19 d., sekmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

Roko Ūzo karjeros vakaras: įspūdingas pasirodymas nulėmė Kėdainių pergalę prieš „Ryto-2“ jaunuolius

2025-10-19 19:20 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-19 19:20

Karjeros rekordus laužęs Rokas Ūzas padėjo Kėdainių sporto centrui (5/1) laimėti trečiąkart paeiliui NKL sezone. Gedimino Butkaus kariauna 93:90 (23:22, 24:25, 28:26, 18:17) išgyveno dramą prieš Vilniaus „Ryto-2“ (3/3) jaunuolius.

R.Ūzas buvo nesustabdomas (Nuotr. NKL)

Karjeros rekordus laužęs Rokas Ūzas padėjo Kėdainių sporto centrui (5/1) laimėti trečiąkart paeiliui NKL sezone. Gedimino Butkaus kariauna 93:90 (23:22, 24:25, 28:26, 18:17) išgyveno dramą prieš Vilniaus „Ryto-2“ (3/3) jaunuolius.

REKLAMA
0

Viską sostinėje daręs 37-erių kėdainietis „URBO-NKL“ pirmenybėse gerino asmeninius rezultatyvumo, rezultatyvių perdavimų, perimtų kamuolių ir naudingumo rekordus, kurie prieš tai atitinkamai siekė 25, 6, 4 bei 29.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Puolėjo statistikos eilutę per 32 minutes puošė 26 taškai (7/9 dvit., 2/7 trit., 6/7 baud.), 6 atkovoti ir net 7 nugvelbti kamuoliai, 10 rezultatyvių perdavimų, 8 išprovokuotos pražangos, 4 klaidos bei 41 naudingumo balas.

REKLAMA
REKLAMA

7 kamuolius pavogęs Ūzas pakartojo šio sezono rekordą, kuris priklauso „Ryto-2“ puolėjui Gabrieliui Bubniui.

REKLAMA

Įtemptame mūšyje viskas sprendėsi paskutinę mačo minutę. Likus 28 sekundėms iki finalinės sirenos Ūzo dvitaškis vėl išvedė svečius į priekį (92:90), o kitoje atakoje Gabrielius Jokubauskas sužingsniavo.

Po minutės pertraukėlės vilniečiai pažeidė taisykles prieš tą patį Ūzą, kuris pataikė vieną baudą iš dviejų (93:90). Visgi Laurynas Bimba sučiupo kamuolį po krepšiu, bet jo mėginimas uždaryti susitikimą buvo netikslus.

REKLAMA
REKLAMA

Lemiamoje atakoje Gantas Križanauskas dar paleido pratęsimą galėjusį išplėšti tritaškį iš kampo, bet jis skriejo pro šalį.

Sostinės ekipai Ignas Urbonas per 29 minutes pelnė 22 taškus (6/7 dvit., 3/9 trit., 1/1 baud.), atkovojo 4 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus bei surinko 26 naudingumo balus.

Šeimininkai žaidė be Vincento Adomaičio ir Gabrieliaus Buivydo, kėdainiečiams nepadėjo Povilas Dambrauskas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Rytas-2“: Ignas Urbonas 22 (6/7 dvit., 3/9 trit., 4 rez. perd., 5 per. kam., 26 naud.), Gabrielius Jokubauskas 18 (6/10 dvit., 1/5 trit., 8 atk. kam.), Mantas Liutkevičius 15 (2/6 trit., 7/7 baud.), Gabrielius Bubnys (3/4 trit.) ir Danielius Kasparas (7 atk. kam.) po 9.

Kėdainių sporto centras: Rokas Ūzas 26 (7/9 dvit., 2/7 trit., 6/7 baud., 6 atk. kam., 10 rez. perd., 7 per. kam., 4 kld., 41 naud.), Ignas Lukošius 18 (7/11 dvit., 6 atk. kam., 5 blok.), Laurynas Danielius (2/4 trit., 5 atk. kam., 7 rez. perd.) ir Medas Kuprijanovas (4/6 dvit., 8 atk. kam.) po 12, Paulius Semaška 11 (2/5 trit., 6 rez. perd.).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų