Roko Ūzo karjeros vakaras: įspūdingas pasirodymas nulėmė Kėdainių pergalę prieš „Ryto-2“ jaunuolius

Viską sostinėje daręs 37-erių kėdainietis „URBO-NKL“ pirmenybėse gerino asmeninius rezultatyvumo, rezultatyvių perdavimų, perimtų kamuolių ir naudingumo rekordus, kurie prieš tai atitinkamai siekė 25, 6, 4 bei 29.
Puolėjo statistikos eilutę per 32 minutes puošė 26 taškai (7/9 dvit., 2/7 trit., 6/7 baud.), 6 atkovoti ir net 7 nugvelbti kamuoliai, 10 rezultatyvių perdavimų, 8 išprovokuotos pražangos, 4 klaidos bei 41 naudingumo balas.
7 kamuolius pavogęs Ūzas pakartojo šio sezono rekordą, kuris priklauso „Ryto-2“ puolėjui Gabrieliui Bubniui.
Įtemptame mūšyje viskas sprendėsi paskutinę mačo minutę. Likus 28 sekundėms iki finalinės sirenos Ūzo dvitaškis vėl išvedė svečius į priekį (92:90), o kitoje atakoje Gabrielius Jokubauskas sužingsniavo.
Po minutės pertraukėlės vilniečiai pažeidė taisykles prieš tą patį Ūzą, kuris pataikė vieną baudą iš dviejų (93:90). Visgi Laurynas Bimba sučiupo kamuolį po krepšiu, bet jo mėginimas uždaryti susitikimą buvo netikslus.
Lemiamoje atakoje Gantas Križanauskas dar paleido pratęsimą galėjusį išplėšti tritaškį iš kampo, bet jis skriejo pro šalį.
Sostinės ekipai Ignas Urbonas per 29 minutes pelnė 22 taškus (6/7 dvit., 3/9 trit., 1/1 baud.), atkovojo 4 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus bei surinko 26 naudingumo balus.
Šeimininkai žaidė be Vincento Adomaičio ir Gabrieliaus Buivydo, kėdainiečiams nepadėjo Povilas Dambrauskas.
„Rytas-2“: Ignas Urbonas 22 (6/7 dvit., 3/9 trit., 4 rez. perd., 5 per. kam., 26 naud.), Gabrielius Jokubauskas 18 (6/10 dvit., 1/5 trit., 8 atk. kam.), Mantas Liutkevičius 15 (2/6 trit., 7/7 baud.), Gabrielius Bubnys (3/4 trit.) ir Danielius Kasparas (7 atk. kam.) po 9.
Kėdainių sporto centras: Rokas Ūzas 26 (7/9 dvit., 2/7 trit., 6/7 baud., 6 atk. kam., 10 rez. perd., 7 per. kam., 4 kld., 41 naud.), Ignas Lukošius 18 (7/11 dvit., 6 atk. kam., 5 blok.), Laurynas Danielius (2/4 trit., 5 atk. kam., 7 rez. perd.) ir Medas Kuprijanovas (4/6 dvit., 8 atk. kam.) po 12, Paulius Semaška 11 (2/5 trit., 6 rez. perd.).
