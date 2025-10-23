Kalendorius
Spalio 23 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Eurolyga: „Barcelona“ – „Žalgiris“ (TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

2025-10-23 20:30 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-23 20:30

Kauno „Žalgiris“ bandyt atsitiesti po pralaimėjimų atkarpos ir šį vakarą Eurolygoje kovos su Barselonos „Barcelona“ klubu.

Kauno „Žalgiris“ bandyt atsitiesti po pralaimėjimų atkarpos ir šį vakarą Eurolygoje kovos su Barselonos „Barcelona“ klubu.

REKLAMA
0

Abi šios komandos kol kas per penkis turus pasiekė po 3 pergales: „Žalgiris“ įveikė Monako „AS Monaco“, Stambulo „Fenerbahče“, Miuncheno „Bayern“, bet nusileido Belgrado „Crvena Zvezda“ ir Milano „EA7 Emporio Armani“.

Katalonai iki šiol nugalėjo Atėnų „Panathinaikos“, Valensijos „Valencia“ ir Tel Avivo „Maccabi“, bet nusileido Tel Avivo „Hapoel“ bei Dubajaus „Dubai“.

21.30 val. prasidėsiantį mačą stebėkite TV3 ir Krepsinis.net. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų