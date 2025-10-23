Eurolyga: „Barcelona“ – „Žalgiris“ (TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

Abi šios komandos kol kas per penkis turus pasiekė po 3 pergales: „Žalgiris“ įveikė Monako „AS Monaco“, Stambulo „Fenerbahče“, Miuncheno „Bayern“, bet nusileido Belgrado „Crvena Zvezda“ ir Milano „EA7 Emporio Armani“.
Katalonai iki šiol nugalėjo Atėnų „Panathinaikos“, Valensijos „Valencia“ ir Tel Avivo „Maccabi“, bet nusileido Tel Avivo „Hapoel“ bei Dubajaus „Dubai“.
21.30 val. prasidėsiantį mačą stebėkite TV3 ir Krepsinis.net.
