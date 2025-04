Nikola Jokičius užsitikrino istorinę trigubo dublio statistiką

Tai įvyko penktadienio vakarą, kai Denverio „Nuggets“ iškovojo pergalę 117:109 prieš Memfio „Grizzlies“, o N. Jokičius atliko savo 700-ąjį rezultatyvų perdavimą sezone.

Tai reiškia, kad net jei jis daugiau nepasižymėtų šia statistika per paskutinį mačą sekmadienį, sužaidęs 70 rungtynių, jis vis tiek fiksuos mažiausiai 10,0 rezultatyvių perdavimų vidurkį – taip užtvirtindamas istorinį pasiekimą. Tačiau N. Jokičius ne tik užtikrino statistiką – jis tą vakarą surinko 26 taškus, 16 atkovotų kamuolių ir 12 rezultatyvių perdavimų, taip užfiksuodamas jau 34-ąjį trigubą dublį šį sezoną.

Kiti du žaidėjai, kuriems pavyko vidutiniškai rinkti trigubą dublį per sezoną – tai Russellas Westbrookas (kuris šiuo metu yra N. Jokičiaus komandos draugas) ir NBA šlovės muziejaus narys Oscaras Robertsonas. R. Westbrookas šį žygdarbį pasiekė keturis kartus – 2016–17, 2017–18, 2018–19 su „Thunder“ ir 2020–21 su „Wizards“. O. Robertsonas tai padarė 1961–62 m. sezone atstovaudamas Sinsinačio komandai.

Rezultatyvus perdavimas, kuris užtvirtino istoriją, buvo atliktas likus mažiau nei minutei iki pirmosios rungtynių pusės pabaigos, kai taškus pelnė Christianas Braunas. Iš pradžių šis perdavimas nebuvo užskaitytas, bet per pertrauką statistika buvo patikslinta.

N. Jokičiaus 34-asis trigubas dublis sezone – ketvirtas rezultatas NBA istorijoje pagal jų kiekį per vieną sezoną. Rekordas vis dar priklauso R. Westbrookui, kuris 2016–17 m. surinko net 42 trigubus dublius. Penktadienį joks kitas NBA žaidėjas neturėjo daugiau nei 10 šį sezoną.

Tai pirmas kartas, kai N. Jokičius per sezoną fiksuoja dviženklį perdavimų vidurkį. Iki šiol jo geriausias rezultatas buvo 2022–23 m., kai jis rinko po 9,8 rezultatyvaus perdavimo, 24,5 taško ir 11,8 atkovoto kamuolio.

Be viso to, N. Jokičius šiame sezone dar užfiksuos geriausią taškų vidurkį per savo karjerą, greičiausiai – antrą pagal dydį atkovotų kamuolių vidurkį ir dar pagerins karjeros rekordus pagal pataikytus tritaškius bei jų taiklumą.

Šiuo metu N. Jokičius turi 164 trigubus dublius reguliariajame sezone – tai antras rezultatas NBA istorijoje po R. Westbrooko (203).