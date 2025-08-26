Pamačiusi, ką veikia vyras, alytiškė sako, kad jis susirado antrą žmoną: „Gal net pavydi dėmesio“

„Žmona kartais juokauja, kad vynuogės tapo mano antrąja žmona. Gal net pavydi joms dėmesio“, – šypteli A. Mechedovas.
Alytiškio šiltnamyje – per 60 veislių vynuogių
Desertines vynuoges alytiškis augina kartu su žmona Vilma, kurios kruopščiai prižiūrėta sodyba tapo puikia vieta šiam pomėgiui.
„Kai sukaupiau 60 veislių, pasidariau nebepajėgus jų visų suskaičiuoti. Gal turiu jau 70, o gal ir daugiau. Daigus dažniausiai siunčiuosi iš draugų Ukrainoje.
Man tai ir sportas, ir veikla, ir savotiška kelionė. Jaučiuosi reikalingas, o giminaičiai džiaugiasi, kai vaišinu juos savo užaugintomis vynuogėmis“, – pasakoja vyras.
Vynuogių įvairovė išties įspūdinga – nuo žalios iki rausvos spalvos, nuo mažesnių iki stambių, saldžių uogų.
„AlytusPlius.lt“ filmavimo komanda, ragavusi šeimininko derliaus, įsitikino – augalai prižiūrimi su meile, o specialiu prietaisu pamatuotas cukringumas pasirodė esantis gana aukštas.
Kviečiame pasižvalgyti po įspūdingą Mechedovų vynuogyną ir išgirsti nuoširdų pokalbį su jo šeimininku vaizdo reportaže.
Autoriai: Daina Baranauskaitė, Kastytis Skrabulis
