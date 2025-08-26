Kalendorius
Rugpjūčio 26 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Pamačiusi, ką veikia vyras, alytiškė sako, kad jis susirado antrą žmoną: „Gal net pavydi dėmesio“

2025-08-26 16:25 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-26 16:25

Alytiškį Anatolijų Mechedovą daugelis pažįsta kaip buvusį privatų viešojo transporto paslaugų tiekėją – tiesų, kritišką miesto valdžios atžvilgiu ir turintį tvirtą nuomonę. Tačiau išėjęs į užtarnautą poilsį vyras atrado naują pašaukimą – vynuogių auginimą. Šiandien jo šiltnamiuose ir sodyboje noksta per 60 skirtingų veislių vynuogių, o šiltuoju metų laiku prie augalų jis praleidžia beveik visą dieną – nuo ryto iki sutemų.

Alytiškio šiltnamyje – per 60 veislių vynuogių (nuotr. AlytusPlius.lt)

Alytiškį Anatolijų Mechedovą daugelis pažįsta kaip buvusį privatų viešojo transporto paslaugų tiekėją – tiesų, kritišką miesto valdžios atžvilgiu ir turintį tvirtą nuomonę. Tačiau išėjęs į užtarnautą poilsį vyras atrado naują pašaukimą – vynuogių auginimą. Šiandien jo šiltnamiuose ir sodyboje noksta per 60 skirtingų veislių vynuogių, o šiltuoju metų laiku prie augalų jis praleidžia beveik visą dieną – nuo ryto iki sutemų.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Žmona kartais juokauja, kad vynuogės tapo mano antrąja žmona. Gal net pavydi joms dėmesio“, – šypteli A. Mechedovas.

REKLAMA
REKLAMA

Alytiškio šiltnamyje – per 60 veislių vynuogių

Desertines vynuoges alytiškis augina kartu su žmona Vilma, kurios kruopščiai prižiūrėta sodyba tapo puikia vieta šiam pomėgiui.

REKLAMA

„Kai sukaupiau 60 veislių, pasidariau nebepajėgus jų visų suskaičiuoti. Gal turiu jau 70, o gal ir daugiau. Daigus dažniausiai siunčiuosi iš draugų Ukrainoje.

Man tai ir sportas, ir veikla, ir savotiška kelionė. Jaučiuosi reikalingas, o giminaičiai džiaugiasi, kai vaišinu juos savo užaugintomis vynuogėmis“, – pasakoja vyras.

Vynuogių įvairovė išties įspūdinga – nuo žalios iki rausvos spalvos, nuo mažesnių iki stambių, saldžių uogų. 

REKLAMA
REKLAMA

„AlytusPlius.lt“ filmavimo komanda, ragavusi šeimininko derliaus, įsitikino – augalai prižiūrimi su meile, o specialiu prietaisu pamatuotas cukringumas pasirodė esantis gana aukštas.

Kviečiame pasižvalgyti po įspūdingą Mechedovų vynuogyną ir išgirsti nuoširdų pokalbį su jo šeimininku vaizdo reportaže.

Autoriai: Daina Baranauskaitė, Kastytis Skrabulis

Visą AlytusPlius.lt videoreportažą galite žiūrėti čia:

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų