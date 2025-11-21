Ši Odetos sriuba taps mėgstamiausia: vienos lėkštės nepakaks

Sriubai reikės:
- 1 vidutinio dydžio raudonoji paprika;
- 1 vidutinio dydžio žalia paprika;
- 1 vidutinio dydžio oranžinė paprika;
- 1 mažas geltonas svogūnas;
- 2 skiltelės česnako;
- 2 šaukštai alyvuogių aliejus;
- 500 g maltos jautienos ar kitos mėgstamos maltos mėsos;
- 1 šaukštelis druskos;
- 1/2 šaukštelio maltų juodųjų pipirų;
- 6 stiklinės jautienos sultinio;
- 2 skardinės smulkūs kubeliais pjaustyti pomidorai;
- 2 šaukštai pomidorų padažo;
- 2 šaukšteliai 7 žolelių mišinio prieskonių;
- 1/4 šaukštelio raudonųjų pipirų dribsnių (nebūtina);
- 1 stiklinė nevirtių ilgagrūdžių baltųjų ryžių;
- 1/2 ryšulėlio šviežios petražolės (nebūtina).
Išvalytas paprikas supjaustykite kubeliais. Svogūną susmulkinkite kartu su česnako skiltelėmis.
Dideliame puode arba ketaus puode ant vidutinės ugnies įkaitinkite 2 šaukštus alyvuogių aliejaus
Sudėkite paprikas ir svogūną ir kepkite, kol suminkštės, 5–6 minutes. Sudėkite česnaką ir kepkite, kol pasklis kvapnus kvapas, apie 30 sekundžių.
Sudėkite maltą jautieną ir pagardinkite druska bei juodaisiais pipirais. Virkite, mediniu šaukštu trupindami mėsą, kol ji nebebus rausva, maždaug 5 minutes.
Įpilkite 6 stiklines jautienos sultinio, smulkiai pjaustytus pomidorus, pomidorų padažą, žolelių prieskonius ir raudonųjų pipirų dribsnius, jei naudojate. Išmaišykite ir užvirinkite ant didelės ugnies.
Sumažinkite kaitrą iki vidutinės ir suberkite nevirtus ilgagrūdžius ryžius. Uždenkite ir troškinkite, kol ryžiai suminkštės, 25–30 minučių.
Kai sriuba išvirs, paragaukite ir, jei reikia, pagardinkite druska. Jei sriuba tirštesnė nei norėtumėte, įpilkite daugiau sultinio, kad ją suskystintumėte ir prieš patiekdami pabarstykite petražolėmis.
P. S. Sriubą galima laikyti šaldytuve sandariame inde iki 3 dienų. Ryžiai ir toliau sugers skystį, todėl šildant sriubos likučius gali tekti įpilti šiek tiek daugiau jautienos sultinio.