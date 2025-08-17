Atrado labai skanių įdarytų paprikų receptą: išbandykite

Laidoje Vylius ir Vitalijus leidosi į saldžią kelionę – aplankė garsiuosius brolius bitininkus, ne tik ragavo medų, bet ir mokėsi bitininkystės subtilybių.
Tad ir atėjus metui gaminti, medaus jie paprasčiausiai negalėjo neįtraukti į savo receptą – jis suteikia dar geresnį skonį įdarytoms paprikoms ir svogūnams.
Įdarytos paprikos ir svogūnai
Ingredientai (2 porcijoms):
- 300 g maltos jautienos faršo;
- 1 didelė paprika (apie 150 g);
- 1 vidutinis svogūnas (apie 100 g);
- 150 ml nealkoholinio alaus;
- 200 g pomidorų savo sultyse;
- 50 g kietojo sūrio;
- ½ a. š. druskos;
- ¼ a. š. maltų juodųjų pipirų.
Gaminimas:
Faršą paskaninkite druska ir pipirais, gerai išmaišykite.
Svogūną ir papriką supjaustykite stambiais žiedais.
Įkaitintoje keptuvėje apkepkite faršą vienoje pusėje, tuomet apverskite ir paskrudinkite kitą.
Sudėkite svogūną ir papriką, kepkite dar 2 minutes.
Supilkite nealkoholinį alų, palaukite, kol jis lengvai nugaruos ir susijungs su mėsa bei daržovėmis.
Supilkite pomidorus savo sultyse, troškinkite 5–7 minutes.
Ant viršaus užberkite tarkuotą kietąjį sūrį, uždenkite ir palaukite, kol jis išsilydys bei lengvai apskrus.
Patiekite karštą – puikiai dera su šviežia duona ar bulvėmis.
