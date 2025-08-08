Vylius imasi naujo iššūkio: „Tikrai nebesakysiu, kad viskas eisis kaip iš pypkės“

Vylius neslėps, kad naujasis iššūkis – terasos statybos – jam atrodo pakankamai sudėtingas. Būtent todėl į pagalbą jis pasitelks Lauryną, dar žinomą kaip „Kiemo magą“. Šis netruks nuraminti – blogas planas yra tik tas, kurio negalima pakeisti!
Vylius imasi naujo iššūkio
Po kruopščių jo konsultacijų paaiškės ne tik tai, kokias medžiagas terasai pasirinkti, bet ir aiškus veiksmų planas. Tiesa, nors Vylius pirmųjų darbų imsis su Laurynu, nebus pamirštas ir Vitalijus. Tai reiškia, kad nors vyro darbų pradžioje nė nebus matyti, jis vis tiek sulauks kritikos! Ką šįkart jis bus iškrėtęs?
„Reikės duoti Vitalijui velnių… Nebent atveš kažką skanaus. Tada nepyksiu“, – juokaus Laurynas.
Tiesa, vėliau specialistas nuliūdins ir Vylių – pasirodo, kad statyti terasą trukdys vynuogių krūmas! Vylius įprastai sodyboje siekia žūtbūt viską išsaugoti, tačiau kaip bus šįkart? Tą pamatysime jau šį sekmadienį.
Tačiau net ir tai nebus vienintelis iššūkis. Ką Vylius ir Laurynas nuspręs daryti su prie namo įsikūrusiu širšių lizdu?
Dar sunkiau bus tuomet, kai Laurynas išvažiuos ir Vylius su Vitalijumi liks dviese. „Tikrai nebesakysiu, kad viskas eisis kaip iš pypkės. Tikrai bus nesklandumų, nesiseks“, – realistiškai į užduotį bandys žvelgti Vylius.
Kaip įprasta, žiūrovų lauks ir ypatingi receptai. Šįkart – toks, kurį lengva pagaminti, bet sunku pamiršti. Tai – sezoninės daržovės su vištiena ir pita. O žiūrovai išgirs ir daugybę vertingų patarimų.
„Pavyzdžiui, salierų gumbu mielai troškiniuose pakeisčiau bulves. Jeigu jį įdėsite vėliau, jis netgi išlaikys konsistenciją“, – patars Vylius, o kaip šios daržovės skonį įvertins Vitalijus?
Visgi netrūks ir įtampos – vyrai sunerims, ar senas namas vis dar stabilus. Į pagalbą jie pasikvies ekspertą, kuris įvertins rastų būklę. Kodėl jo pateiktos išvados draugus nustebins?
„Ūkio šefas“ – tai ne tik statybos ir receptai. Tai gyvenimas kaime su visais jo netikėtumais.
Nauji iššūkiai, svečiai ir skonio atradimai – jau šį sekmadienį, laidoje „Ūkio šefas“, 9 val. per TV3!
