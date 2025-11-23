Atgal į vaikystę: minkštutėlės varškės spurgos pagal Ingridą

Varškės spurgoms reikės:
- 400 g varškės;
- 3 kiaušiniai;
- 4 v. š. cukraus;
- 1 a. š. vanilinio cukraus;
- Žiupsnis druskos;
- 10 v. š. miltų;
- 1 a. š. kepimo miltelių;
- Cukraus pudros, pabarstyti;
- Aliejaus, kepti.
Varškę pertriname per sietelį. Kiaušinius išsukame su cukrumi, vaniliniu cukrumi ir druska. Suberiame varškę, miltus ir kepimo miltelius. Išminkome tešlą.
Aliejų gerai įkaitiname. Drėgnomis rankomis formuojame spurgas ir kepame aluejuje, kol išorė gražiai apskrus, o vidus iškeps.
Iškepusias spurgas sudedame ant popierinio rankšluosčio, kad sugertų aliejaus perteklių. Pabarstome cukraus pudra. Skanaus!!!