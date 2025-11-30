Atskleidė, ar silkę valgyti sveika: kiti mano visiškai neteisingai

Įvairios silkių variacijos per šventes valgomos itin gausiai, dėl to ne vienam rūpi sužinoti, ar jos – tinkamas pasirinkimas sveikam gyvenimo būdui.
Apie silkės teikiamą naudą ir žalą sutiko papasakoti mitybos specialistas dr. Artūras Sujeta.
Silkė – omega-3 riebiųjų rūgščių šaltinis
Kaip pasakojo specialistas, iš principo, silkė nėra blogas pasirinkimas siekiantiems gyventi sveikiau.
Pasak jo, šis patiekalas pasižymi gausybe naudingųjų medžiagų ir gali papildyti organizmą omega-3 riebiosiomis rūgštimis.
„Pirmiausia, tai omega-3 riebiosios rūgštys, kurios yra reikalingos mūsų organizmo protinei veiklai užtikrinti bei apsaugai nuo įvairiausių ligų.
Be riebiųjų rūgščių silkėje yra gausu įvairių vitaminų, kurie yra labai naudingi ir reikalingi“, – sakė specialistas, pridurdamas, kad savo verte silkė prilygsta laukinei lašišai.
Kitas naudingas silkės aspektas yra aminorūgštys. Pasak jo, tai rūgštys, kurias žmogus privalo gauti valgydamas maistą.
Šių aminorūgščių yra gausu silkėje, dėl to specialistas ją vertino kaip pilnavertę žuvį.
„Vis dėl to silkė yra sūri, todėl papildomai jos sūdyti tikrai nerekomenduočiau“, – pridūrė jis.
Kokį kiekį silkės galima suvalgyti?
Pasiteiravus dr. A. Sujetos, kiek silkės galima suvalgyti per dieną, jis šyptelėjo – rekomendacijų šventiniu periodu retai kas klausosi.
Vis tik, pasak mitybos specialisto, net ir peržengus rekomendacijas pernelyg stipriai sau nepakenksime.
„Per šventes rekomenduojami kiekiai dažnai nublanksta, tačiau specialistai rekomenduoja suvalgyti iki 300 gramų per dieną. Tad tikrai galima kelis silkės patiekalus per dieną suvalgyti“, – paaiškino jis.
Dr. A. Sujeta pridūrė, kad dažnai per šventes valgoma ne tik gryna silkė, tačiau taip pat ir pagardai – morkos, svogūnai ar grybai. Šių produktų specialistas patarė nepadauginti, vartoti su saiku.
„Sveikatai palankiausias pasirinkimas yra kuo grynesnis maistas. Blogesnis pasirinkimas ir dažnas lietuvių pasirinkimas yra patiekalai, kurie sunkiai virškinami.
Ta pati silkė gali būti su įvairiais priedais, kurie turi daug cukraus. Dažnai lietuviai pila aliejų, tada gauname daug riebalų ir apkrauname kepenų veiklą bei kitus organus. Vis tik, jei vartojate tokį maistą tik per šventes, labai blogų rezultatų nebus“, – sakė jis.
Kada silkė tampa žalinga?
Vis tik dr. A. Sujeta pabrėžė, kad tam tikrais atvejais silkė gali mūsų organizmui stipriai pakenkti. Pasak jo, tai susiję su kelias dienas iš eilės valgomu tuo pačiu maistu ir jo temperatūrų kaita.
„Problema gali atsirasti tada, kai mes vartojame prastai paruoštą, ilgai laikytą kambario temperatūroje ar blogai apdirbtą silkę“, – sakė jis.
Jis teigė, kad ypatingai pavojinga tokį maistą valgyti vyresniems žmonėms, nes jiems apsinuodijimai maistu gali tapti sunkiai pakeliami.
„Iš tiesų, jeigu ta silkė porą dienų prastovėjo kambario temperatūroje arba buvo vieną kartą ištraukta iš šaldytuvo, tada vėl ištraukta, mes galime stipriai apsinuodyti ir turėti sveikatos problemų“, – paaiškino jis.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.