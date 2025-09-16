Kalendorius
Liuksemburgas pareiškė, kad pripažins Palestinos valstybę

2025-09-16 13:09 / šaltinis: ELTA
2025-09-16 13:09

 Liuksemburgas pareiškė, kad kitą savaitę Niujorke vyksiančiame Jungtinių Tautų aukščiausiojo lygio susitikime prisijungs prie virtinės šalių, nusprendusių pripažinti Palestinos valstybę.

Palestinos vėliava (nuotr. SCANPIX)

 Liuksemburgas pareiškė, kad kitą savaitę Niujorke vyksiančiame Jungtinių Tautų aukščiausiojo lygio susitikime prisijungs prie virtinės šalių, nusprendusių pripažinti Palestinos valstybę.

0
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas inicijavo siekį pripažinti Palestinos valstybę, kadangi tarptautiniu mastu auga Izraelio pasmerkimas dėl beveik dvejus metus besitęsiančio karo Gazos Ruože.

Pirmadienį vakare kalbėdamas su žurnalistais Liuksemburgo ministras pirmininkas Lucas Friedenas sakė, kad „padėtis vietoje pastaraisiais mėnesiais labai pablogėjo“.

„Dabar Europoje ir visame pasaulyje kyla judėjimas, kuriuo siekiama parodyti, kad dviejų valstybių sprendimas vis dar aktualus, – sakė L. Friedenas. – Todėl Liuksemburgo vyriausybė ketina prisijungti prie tų, kurie pripažįsta Palestinos valstybę, kitą savaitę vyksiančioje konferencijoje dėl dviejų valstybių sprendimo.“

Tokios šalys kaip Didžioji Britanija, Australija, Kanada ir Belgija pareiškė, kad planuoja pripažinti Palestinos valstybę JT Generalinės Asamblėjos posėdyje.

Izraelis ir jo sąjungininkės Jungtinės Valstijos pasmerkė šį žingsnį, o JAV valstybės sekretorius Marco Rubio pirmadienį pareiškė, kad šis žingsnis „padrąsino“ „Hamas“.

Karą Gazoje sukėlė „Hamas“ 2023 m. spalio mėnesį surengtas išpuolis prieš Izraelį, per kurį žuvo 1 219 žmonių, dauguma jų – civiliai gyventojai. Per Izraelio atsakomąją kampaniją Gazos Ruože žuvo mažiausiai 64 905 žmonės, taip pat daugiausia civiliai.

JT tyrėjai antradienį apkaltino Izraelį vykdant „genocidą“ Gazoje, siekiant „sunaikinti palestiniečius“, o kurstytojais įvardijo Izraelio ministrą pirmininką bei kitus aukščiausius pareigūnus. 

