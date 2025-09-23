Nausėda apie „aušriečių“ kandidatą į ministrus: man svarbu suprasti, ar žmogus savyje turi kultūros geną

„Man bus labai svarbu suprasti, ar žmogaus apskritai savyje turi kultūros geną. Mokymasis Čiurlionio menų mokykloje, kiti dalykai galbūt tikrai rodo, kad žmogus nėra visiškai atsitiktinis žmogus kultūroje“, – išplatintame vaizdo komentare kalbėjo prezidentas G. Nausėda.
„Susitikimo su juo metu aš tikrai užduosiu klausimus, iš kurių pamėginsiu įvertinti, ar kultūros ministras turi viziją, kas jam yra svarbu, kokie yra jo prioritetai“, – akcentavo šalies vadovas.
Vis dėlto, pažymėjo prezidentas, jei I. Adomavičius jam pasirodys netinkamas eiti pareigas, ministru jis skiriamas nebus.
„Man, kaip prezidentui, labai svarbu išgirsti, ar ministras čia yra sąjungininkas, ar ministras yra atsitiktinis žmogus“, – sakė G. Nausėda.
„Aš tikrai šiandien niekam nesu įsipareigojęs, kad privalau (jį – ELTA) patvirtinti“, – apibendrino šalies vadovas.
Socialdemokratams ir „Nemuno aušrai“ apsikeitus ministerijomis, į „aušriečiams“ atitekusį kultūros ministro postą teikiamas partijos narys I. Adomavičius. Ši kandidatūra buvo viešai kritikuojama, nes politikas esą neturi reikalingos patirties bei kompetencijų.
ELTA primena, kad prezidentas G. Nausėda dekretu jau buvo paskyręs naująja kultūros ministre socialdemokratę Vaidą Aleknavičienę.
