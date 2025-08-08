Kalendorius
Rugpjūčio 8 d., penktadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV siūlo „istorinį“ 50 mln. JAV dolerių atlygį, kad būtų suimtas Venesuelos prezidentas

2025-08-08 06:41 / šaltinis: ELTA
2025-08-08 06:41

JAV teisingumo departamentas ir Valstybės departamentas ketvirtadienį padvigubino atlygį už informaciją, padėsiančią suimti autoritarinį Venesuelos lyderį Nicolásą Maduro – dabar jo suma siekia 50 mln. dolerių.

JAV vėliava (nuotr. SCANPIX)

JAV teisingumo departamentas ir Valstybės departamentas ketvirtadienį padvigubino atlygį už informaciją, padėsiančią suimti autoritarinį Venesuelos lyderį Nicolásą Maduro – dabar jo suma siekia 50 mln. dolerių.

REKLAMA
0

„Maduro naudojasi užsienio teroristinėmis organizacijomis, tokiomis kaip TdA [„Tren de Aragua“], „Sinaloa“ ir „Saulių kartelis“ [Cartel de Soles], kad neštų kruviną smurtą į mūsų šalį“, – vaizdo pranešime sakė JAV generalinė prokurorė Pam Bondi, šią premiją pavadindama „istorine“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

P. Bondi teigimu, iki šiol JAV kovos su narkotikais administracija (DEA) konfiskavo „30 tonų [27 metrines tonas] kokaino, susijusio su N. Maduro ir jo bendrininkais, o beveik 7 tonas, susijusias su pačiu N. Maduro, o tai yra pagrindinė Venesueloje ir Meksikoje įsikūrusių mirtinai pavojingų kartelių pajamų forma“.

REKLAMA
REKLAMA

„[N. Maduro] yra vienas didžiausių narkotikų prekeivių pasaulyje ir kelia grėsmę mūsų nacionaliniam saugumui. Todėl už jį siūlomą atlygį padvigubinome iki 50 mln. dolerių“, – sakė P. Bondi.

REKLAMA

Anot JAV vyriausybės, N. Maduro režimas Venesuelą pavertė narkotikų valstybe, bendradarbiaudamas su Kolumbijos partizanais ir per „Saulių karteliu“ vadinamą organizaciją, kurią, kaip įtariama, sudaro aukšto rango Venesuelos pareigūnai, eksportuodamas narkotikus į Europą ir JAV.

2020 m. Niujorko pietinės apygardos federaliniame kaltinamajame akte N. Maduro buvo pareikšti kaltinimai dėl su narkotikais susijusio terorizmo, sąmokslo importuoti kokainą, kulkosvaidžių ir griaunamųjų įtaisų laikymo bei sąmokslo juos laikyti.

REKLAMA
REKLAMA

Sausį JAV atlygį už informaciją, padėsiančią suimti N. Maduro, kuris trečiajai šešerių metų prezidento kadencijai buvo prisaikdintas po rinkimų, daugelio tarptautinės bendruomenės narių ir opozicijos atstovų laikomų suklastotais, padidino iki 25 mln. JAV dolerių.

JAV vyriausybė N. Maduro Venesuelos prezidentu nepripažįsta nuo 2019 m.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų