J. D. Vance`as vėl ragina europiečius aktyviau finansuoti Ukrainos gynybą

„Manau, kad prezidentas, ir tikrai Amerika, baigė finansuoti Ukrainos karą. Norime pasiekti taikų šios situacijos sprendimą. Norime sustabdyti žudynes“, – sakė J. D. Vance'as interviu „Fox News“, įrašytame prieš keletą dienų.
„Manau, kad amerikiečiai nebenori toliau siųsti savo pinigus, savo sumokėtų mokesčių dolerius, šiam konkrečiam konfliktui“, – tvirtino jis.
„Bet jei europiečiai nori imtis veiksmų ir iš tikrųjų pirkti ginklus iš amerikiečių gamintojų, mes tam neprieštaraujame, bet patys to nebefinansuosime“, – tvirtino viceprezidentas.
Interviu buvo įrašytas prieš oficialų pranešimą apie Trumpo susitikimą su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu kitą savaitę, bet visas transliuotas tik sekmadienį.
J. D. Vance'as pakartojo D. Trumpo administracijos poziciją, kad europiečiai patys yra atsakingi už konfliktą savo pačių kieme.
D. Trumpas ir V. Putinas penktadienį Aliaskoje planuoja derėtis dėl galimo taikos sprendimo Ukrainos kare, kuris tęsiasi jau apie trejus su puse metų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kol kas į derybas nėra pakviestas.
