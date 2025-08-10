Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

J. D. Vance`as vėl ragina europiečius aktyviau finansuoti Ukrainos gynybą

2025-08-10 21:03 / šaltinis: ELTA
2025-08-10 21:03

JAV viceprezidentas J.D. Vance'as pakartojo, kad Jungtinės Amerikos Valstijos planuoja nutraukti finansinę paramą Ukrainos gynybai.

JD Vance (nuotr. SCANPIX)

JAV viceprezidentas J.D. Vance'as pakartojo, kad Jungtinės Amerikos Valstijos planuoja nutraukti finansinę paramą Ukrainos gynybai.

0

„Manau, kad prezidentas, ir tikrai Amerika, baigė finansuoti Ukrainos karą. Norime pasiekti taikų šios situacijos sprendimą. Norime sustabdyti žudynes“, – sakė J. D. Vance'as interviu „Fox News“, įrašytame prieš keletą dienų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Manau, kad amerikiečiai nebenori toliau siųsti savo pinigus, savo sumokėtų mokesčių dolerius, šiam konkrečiam konfliktui“, – tvirtino jis.

„Bet jei europiečiai nori imtis veiksmų ir iš tikrųjų pirkti ginklus iš amerikiečių gamintojų, mes tam neprieštaraujame, bet patys to nebefinansuosime“, – tvirtino viceprezidentas.

Interviu buvo įrašytas prieš oficialų pranešimą apie Trumpo susitikimą su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu kitą savaitę, bet visas transliuotas tik sekmadienį.

J. D. Vance'as pakartojo D. Trumpo administracijos poziciją, kad europiečiai patys yra atsakingi už konfliktą savo pačių kieme.

D. Trumpas ir V. Putinas penktadienį Aliaskoje planuoja derėtis dėl galimo taikos sprendimo Ukrainos kare, kuris tęsiasi jau apie trejus su puse metų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kol kas į derybas nėra pakviestas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Friedrichas Merzas ir Donaldas Trumpas susitinka Ovaliajame kabinete (nuotr. SCANPIX)
Vokiečių kancleris mano, kad Volodymyras Zelenskis dalyvaus susitikime su JAV ir rusų prezidentais (7)
Kyjivo miesto meras Vitalijus Klyčko (nuotr. Vida Press)
Kyjivo meras remia diplomatiją, nors bijoma, kad Trumpo ir Putino derybose bus pareikalauta nuolaidų (2)
Tymošenkos kritika Vakarams: jie išdavė Ukrainą ir atvėrė kelią Putino invazijai (nuotr. SCANPIX)
Tymošenkos kritika Vakarams: jie išdavė Ukrainą ir atvėrė kelią Putino invazijai (103)
Volodymyras Zelenskis (nuotr. Telegram)
Trumpo ir Putino susitikimas: JAV svarsto į Aliaską pakviesti ir Zelenskį (46)

