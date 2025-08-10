Vokiečių kancleris mano, kad Volodymyras Zelenskis dalyvaus susitikime su JAV ir rusų prezidentais

„Tikimės ir darome prielaidą, kad šiame susitikime dalyvaus Ukrainos vyriausybė, prezidentas Zelenskis“, – sakė F. Merzas interviu transliuotojui ARD.
V. Putinas ir D. Trumpas ateinantį penktadienį Aliaskoje surengs aukščiausiojo lygio derybas, siekdami susitarti dėl karo pabaigos Ukrainoje. Susitikimas vyks nepaisant Ukrainos ir jos sąjungininkų Europoje perspėjimų, kad ir Kyjivas privalo dalyvauti šiame procese.
