TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Vokiečių kancleris mano, kad Volodymyras Zelenskis dalyvaus susitikime su JAV ir rusų prezidentais

2025-08-10 18:17 / šaltinis: BNS
2025-08-10 18:17

Vokietija mano, kad Ukrainos prezidentas Volodynyras Zelenskis kitą penktadienį dalyvaus JAV prezidento Donaldo Trumpo ir rusų vadovo Vladimiro Putino aukščiausiojo lygio susitikime, sekmadienį pareiškė vokiečių kancleris Friedrichas Merzas.

Friedrichas Merzas ir Donaldas Trumpas susitinka Ovaliajame kabinete (nuotr. SCANPIX)

Vokietija mano, kad Ukrainos prezidentas Volodynyras Zelenskis kitą penktadienį dalyvaus JAV prezidento Donaldo Trumpo ir rusų vadovo Vladimiro Putino aukščiausiojo lygio susitikime, sekmadienį pareiškė vokiečių kancleris Friedrichas Merzas.

1

„Tikimės ir darome prielaidą, kad šiame susitikime dalyvaus Ukrainos vyriausybė, prezidentas Zelenskis“, – sakė F. Merzas interviu transliuotojui ARD.

V. Putinas ir D. Trumpas ateinantį penktadienį Aliaskoje surengs aukščiausiojo lygio derybas, siekdami susitarti dėl karo pabaigos Ukrainoje. Susitikimas vyks nepaisant Ukrainos ir jos sąjungininkų Europoje perspėjimų, kad ir Kyjivas privalo dalyvauti šiame procese.

TOLIAU SKAITYKITE
