Kalendorius
Rugpjūčio 11 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Perspėja dėl Putino ir Trumpo susitikimo: viena klaida paskatins Putiną pulti kitas žemes

2025-08-11 16:39 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-08-11 16:39

JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos režimo lyderio Vladimiro Putino susitikimas Aliaskoje yra blogiausias įmanomas scenarijus Ukrainai ir Europos saugumui, pareiškė politologas Stefanas Meisteris, rašo UNIAN.

Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
17

JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos režimo lyderio Vladimiro Putino susitikimas Aliaskoje yra blogiausias įmanomas scenarijus Ukrainai ir Europos saugumui, pareiškė politologas Stefanas Meisteris, rašo UNIAN.

REKLAMA
1

Anot eksperto, D. Trumpo susitikimas su V. Putinu iš esmės legitimizuoja Kremliaus politiką ir griauna V. Putino izoliaciją.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ekspertas: Putinas gavo tai, ko norėjo

Pradėjęs karą prieš Ukrainą V. Putinas buvo savotiškai atskirtas. Vakarų lyderiai vengė pokalbių su juo smerkdami jo agresiją prieš Ukrainą.

REKLAMA
REKLAMA

Anot S. Meisterio, planuojamas susitikimas griauna V. Putino izoliaciją Vakaruose „arba tame, kas liko iš Vakarų“.

REKLAMA

Ekspertas taip pat įsitikinęs, kad susitikimas didina atstumą tarp JAV ir Ukrainos bei parodo Europos politikos galimybių ribotumą.

„Putinas gavo tai, ko norėjo, be jokių nuolaidų: didelį susitikimą su JAV prezidentu D. Trumpu be prezidento Volodymyro Zelenskio ir Europos vadovų. Jis žais su D. Trumpu, pataikaus jam, bet kartu pakartos savo reikalavimus, kurie Ukrainai nepriimtini, nes jie reikštų teritorijos atidavimą nesustabdžius karo“, – sako jis.

REKLAMA
REKLAMA

S. Meisteris nesitiki jokio teigiamo susitikimo rezultato. Jo įsitikinimu, bet kokios teritorinės nuolaidos V. Putinui paskatins Rusiją ateityje užgrobti kitas teritorijas.

„Be saugumo garantijų karas nesibaigs. Tai vienintelė galimybė europiečiams dalyvauti derybose: jie turėtų kaupti išteklius, suteikti Ukrainai saugumo garantijas. Visa kita tėra tik žodžiai. Tai Amerikos diplomatijos katastrofa ir taktinė Rusijos prezidento V. Putino pergalė“, – apibendrina S. Meisteris.

V. Putino ir D. Trumpo susitikimas vyks šį penktadienį Aliaskoje. Kodėl pasirinkta būtent Aliaska? Portalas tv3.lt rašė, kad sprendimas buvo priimtas susitikti būtent JAV teritorijoje dėl kelių svarbių priežasčių.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Prieš pat istorinį Trumpo ir Putino susitikimą: Ukrainą talžo Rusijos dronų atakos (nuotr. SCANPIX)
Prieš pat istorinį Trumpo ir Putino susitikimą: Ukrainą talžo Rusijos dronų atakos (8)
Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Ekspertas perspėja – štai kokie tikrieji Putino derybų tikslai: žvelgia ne tik į Ukrainą, bet ir Europą (52)
S. Witkoffas ir V. Putinas (nuotr. SCANPIX)
Neeilinis Putino ėjimas: Maskvoje apsilankiusiam Witkoffui įteikė apdovanojimą (2)
DIENOS PJŪVIS. Trumpo ir Putino susitikimo belaukiant – kuo viskas baigsis? (tv3.lt fotomontažas)
DIENOS PJŪVIS. Trumpo ir Putino susitikimo belaukiant – kuo viskas baigsis? (3)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų