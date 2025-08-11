Perspėja dėl Putino ir Trumpo susitikimo: viena klaida paskatins Putiną pulti kitas žemes

Anot eksperto, D. Trumpo susitikimas su V. Putinu iš esmės legitimizuoja Kremliaus politiką ir griauna V. Putino izoliaciją.
Ekspertas: Putinas gavo tai, ko norėjo
Pradėjęs karą prieš Ukrainą V. Putinas buvo savotiškai atskirtas. Vakarų lyderiai vengė pokalbių su juo smerkdami jo agresiją prieš Ukrainą.
Anot S. Meisterio, planuojamas susitikimas griauna V. Putino izoliaciją Vakaruose „arba tame, kas liko iš Vakarų“.
Ekspertas taip pat įsitikinęs, kad susitikimas didina atstumą tarp JAV ir Ukrainos bei parodo Europos politikos galimybių ribotumą.
„Putinas gavo tai, ko norėjo, be jokių nuolaidų: didelį susitikimą su JAV prezidentu D. Trumpu be prezidento Volodymyro Zelenskio ir Europos vadovų. Jis žais su D. Trumpu, pataikaus jam, bet kartu pakartos savo reikalavimus, kurie Ukrainai nepriimtini, nes jie reikštų teritorijos atidavimą nesustabdžius karo“, – sako jis.
S. Meisteris nesitiki jokio teigiamo susitikimo rezultato. Jo įsitikinimu, bet kokios teritorinės nuolaidos V. Putinui paskatins Rusiją ateityje užgrobti kitas teritorijas.
„Be saugumo garantijų karas nesibaigs. Tai vienintelė galimybė europiečiams dalyvauti derybose: jie turėtų kaupti išteklius, suteikti Ukrainai saugumo garantijas. Visa kita tėra tik žodžiai. Tai Amerikos diplomatijos katastrofa ir taktinė Rusijos prezidento V. Putino pergalė“, – apibendrina S. Meisteris.
V. Putino ir D. Trumpo susitikimas vyks šį penktadienį Aliaskoje. Kodėl pasirinkta būtent Aliaska? Portalas tv3.lt rašė, kad sprendimas buvo priimtas susitikti būtent JAV teritorijoje dėl kelių svarbių priežasčių.
