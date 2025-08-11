Kraupi paslaptis iš Vladimiro Putino šeimos praeities: išklojo tiesą apie motiną ir tėvo išpuolį

Pasak leidinio mirror.co.uk, išpuolis įvyko, kai Marijai, Putino motinai, buvo vos 17 metų.
Kraupi istorija
Ši istorija aprašoma neseniai pasirodžiusioje knygoje „Caras asmeniškai: kaip Vladimiras Putinas mus visus apgavo“, kurioje detaliai nagrinėjama Putino gyvenimo pradžia ir šeimos paslaptys.
Knygoje teigiama, kad incidentas įvyko 1928 metais, kai Vladimiro Putino tėvas, dar nesusituokęs su Marija, kartu su draugais atvyko į jos namus kaime. Tuomet mergina esą nenorėjo jų įsileisti, kaip manoma būtent tai įsiutino būsimąjį vyrą.
Pasak kaimo gyventojos Anfisos Kormilitsynos, vyrai paėmė šakę, stovėjusią prie tvoros, ir pradėjo veržtis pro vartus. Marija išsigando, išbėgo iš namų, tačiau tuo metu Putino tėvas pralaužė vartus ir šake pataikė jai tiesiai į veidą.
„Trumpai tariant, jis netyčia išrėžė jos akį. Iškart nuvežė ją į ligoninę, kur akį teko pašalinti“, – prisiminė kaimynai.
Anot to paties šaltinio, po šio įvykio Marijos motina pagrasino vyrui: jei jis nesusituoks su mergina, jis bus paduotas į teismą. Taip prasidėjo jų santuoka. Pasak liudininkės, Marija visą gyvenimą gėdijosi stiklinės akies – kalbėdama ji vengdavo žiūrėti žmonėms į akis ir laikydavo galvą palenkusi į šoną.
Nepaisant šios istorijos, pats V. Putinas visuomet vaizdavo savo tėvus kaip nepriekaištingus žmones.
„Niekada – noriu tai pabrėžti – niekada nemačiau savo tėvo girtuokliaujančio. Niekada. Ir nė vieno keiksmažodžio. Nei vieno. Na, apie motiną net nekalbu“, – sakė jis praėjusiais metais.
Knygos autoriai teigia, kad Vladimiras Putinas sąmoningai slepia skaudžias savo šeimos praeities detales.
