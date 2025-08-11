Kalendorius
Rugpjūčio 11 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
7
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Kraupi paslaptis iš Vladimiro Putino šeimos praeities: išklojo tiesą apie motiną ir tėvo išpuolį

2025-08-11 15:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-11 15:25

Sensacinga nauja knyga apie Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną atskleidžia kraupią jo šeimos paslaptį – teigiama, kad būsimasis prezidento tėvas pykčio priepuolio metu išrėžė motinai akį šakėmis.

Vladimiras Putinas su šeima (nuotr. SCANPIX ir soc. tinklų)
8

Sensacinga nauja knyga apie Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną atskleidžia kraupią jo šeimos paslaptį – teigiama, kad būsimasis prezidento tėvas pykčio priepuolio metu išrėžė motinai akį šakėmis.

REKLAMA
7

Pasak leidinio mirror.co.uk, išpuolis įvyko, kai Marijai, Putino motinai, buvo vos 17 metų.

Vladimiras Putinas
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vladimiras Putinas

Kraupi istorija

Ši istorija aprašoma neseniai pasirodžiusioje knygoje „Caras asmeniškai: kaip Vladimiras Putinas mus visus apgavo“, kurioje detaliai nagrinėjama Putino gyvenimo pradžia ir šeimos paslaptys.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Knygoje teigiama, kad incidentas įvyko 1928 metais, kai Vladimiro Putino tėvas, dar nesusituokęs su Marija, kartu su draugais atvyko į jos namus kaime. Tuomet mergina esą nenorėjo jų įsileisti, kaip manoma būtent tai įsiutino būsimąjį vyrą.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak kaimo gyventojos Anfisos Kormilitsynos, vyrai paėmė šakę, stovėjusią prie tvoros, ir pradėjo veržtis pro vartus. Marija išsigando, išbėgo iš namų, tačiau tuo metu Putino tėvas pralaužė vartus ir šake pataikė jai tiesiai į veidą.

REKLAMA

„Trumpai tariant, jis netyčia išrėžė jos akį. Iškart nuvežė ją į ligoninę, kur akį teko pašalinti“, – prisiminė kaimynai.

Anot to paties šaltinio, po šio įvykio Marijos motina pagrasino vyrui: jei jis nesusituoks su mergina, jis bus paduotas į teismą. Taip prasidėjo jų santuoka. Pasak liudininkės, Marija visą gyvenimą gėdijosi stiklinės akies – kalbėdama ji vengdavo žiūrėti žmonėms į akis ir laikydavo galvą palenkusi į šoną.

REKLAMA
REKLAMA

Nepaisant šios istorijos, pats V. Putinas visuomet vaizdavo savo tėvus kaip nepriekaištingus žmones.

„Niekada – noriu tai pabrėžti – niekada nemačiau savo tėvo girtuokliaujančio. Niekada. Ir nė vieno keiksmažodžio. Nei vieno. Na, apie motiną net nekalbu“, – sakė jis praėjusiais metais.

Knygos autoriai teigia, kad Vladimiras Putinas sąmoningai slepia skaudžias savo šeimos praeities detales.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų