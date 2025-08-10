Medvedevo transformacija: 5 faktai apie Kremliaus klounu virtusį buvusį prezidentą

Liepos 30 d. įsiplieskė tarptautinis žodžių karas, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas socialiniuose tinkluose susirėmė su buvusiu D. Medvedevu.
„Pasakykite Medvedevui, buvusiam Rusijos prezidentui, kuris mano, kad vis dar yra prezidentas, kad galvotų ką kalba“, – rašė D. Trumpas platformoje „Truth Social“.
„Jis žengia į labai pavojingą teritoriją“, – pridūrė jis.
Šį konkretų ginčą išprovokavo D. Medvedevo liepos 28 d. pareiškimas, kad D. Trumpo „ultimatumo žaidimas“ su Maskva kelia grėsmę Rusijai ir dar labiau didina įtampą tarp dviejų šalių, nes Baltieji rūmai praranda kantrybę dėl Kremliaus atsisakymo nutraukti karą Ukrainoje.
„Kiekvienas naujas ultimatumas – tai grėsmė ir žingsnis link karo“, – sakė D. Medvedevas, šiuo metu einantis Rusijos Saugumo tarybos pirmininko pavaduotojo pareigas.
Ir tęsė: „Ne tarp Rusijos ir Ukrainos, o su savo pačia šalimi.“
Medvedevas – žmogus, kuris niekada nepraleidžia progos atkreipti į save dėmesį
D. Medvedevas žinomas dėl agresyvios retorikos ir dažnų grasinimų branduoline eskalacija. Vakarų pasaulyje jis įgijo reputaciją žmogaus, kuris niekada nepraleidžia progos atkreipti į save dėmesį.
„Tai, kad Medvedevas vaidina „blogą policininką“ Rusijos santykiuose su tarptautiniais priešais, turi privalumą: tokius pareiškimus išsako aukštas pareigūnas, o ne pats (Rusijos prezidentas Vladimiras) Putinas. Tai suteikia Putinui galimybę arba sumenkinti Medvedevo komentarus, arba, jei nuspręs, juos pakartoti“, – sakė Jenny Mathers, Rusijos politikos ekspertė.
Tačiau jis ne visada buvo toks, rašo „Kyiv Independent“.
Buvęs Rusijos prezidentas dešimtmečius praleido Putino šešėlyje
Baigęs teisės studijas Leningrado valstybiniame universitete 1980-aisiais, D. Medvedevas pirmą kartą susitiko su Putinu 1990 m., kai abu buvo įdarbinti dirbti Anatolijui Sobčakui, kuris 1991 m. tapo pervadinto Sankt Peterburgo meru.
D. Medvedevas dirbo konsultantu V. Putino vadovaujamame departamente, taip pradėdamas galios dinamiką, kuri juos siejo dešimtmečius.
Kai 1999 m. gruodžio 31 d. V. Putinas tapo laikinuoju prezidentu, D. Medvedevas buvo paskirtas prezidento administracijos vadovo pavaduotoju ir 2000 m. rinkimų metu dirbo jo rinkimų kampanijos vadovu.
Per ateinančius 25 metus jis ėjo įvairias V. Putino jam patikėtas pareigas.
Jis ne visada buvo toks aštrus
2008 m., kai V. Putinas pasiekė dviejų kadencijų prezidentavimo ribą, D. Medvedevas perėmė jo postą ir ėmėsi Rusijos modernizacijos bei reformų, matydamas tai kaip galimybę išeiti iš V. Putino šešėlio.
Jis siekė pertvarkyti vidaus politiką – nuo ekonomikos ir energetinės priklausomybės iki policijos reformos bei (ironiškai, turint omeny vėlesnius faktus) inicijavo kovą su korupcija.
Vakarų šalyse jis trumpam buvo matomas kaip liberalus reformatorius, su kuriuo galima derėtis. Nors 2008 m. Rusijos ir Sakartvelo karas padidino įtampą su JAV, pozityvių pokyčių būta – ypač 2010 m., kai su JAV prezidentu B. Obama pasirašyta nauja START branduolinio ginklo sutartis.
Tačiau tai truko neilgai. 2012 m. V. Putinas grįžo į prezidento postą, o D. Medvedevas – į žeminančias premjero pareigas.
2008 m. nutekėję JAV diplomatų pranešimai iliustruoja tikrąją padėtį: D. Medvedevas sėdi naujame automobilyje, apžiūrinėja saloną, tačiau nemato vairo. Atsisuka į V. Putiną ir klausia: „Vladimirai, kur vairas?“ Putinas ištraukia nuotolinio valdymo pultelį: „Aš vairuosiu.“
Medvedevas, kaip teigiama, uždirbo daug pinigų iš karo Ukrainoje
2024 m. birželį „Radio Free Europe“ Rusijos tyrimų padalinys „Systema“ paskelbė, kad su D. Medvedevu susiję fondai nuo Rusijos invazijos į Ukrainą sukaupė apie 850 mln. JAV dolerių (apie 785 mln. eurų).
Didžioji dalis lėšų buvo skirta karinei įrangai – dronams, naktinio matymo akiniais, generatoriams ir medicinos reikmėms Maskvos pajėgoms.
Taip pat nustatyta, kad dalis lėšų galėjo būti nukreipta į nekilnojamojo turto projektus, susijusius su D. Medvedevu.
2017 m. Aleksejaus Navalno Kovos su korupcija fondas paviešino, kad Medvedevo fondai gavo „aukas“ iš oligarchų, kurias jis išleido prabangiam nekilnojamam turtui, jachtoms ir net vynuogynams.
Tuo metu, kai paprastų rusų gyvenimo lygis smuko dėl sankcijų, šie atskleidimai dar labiau pažemino D. Medvedevą – ypač turint omeny, kad jis pats ilgai skelbėsi kovojęs su korupcija.
2020 m. V. Putinas atleido D. Medvedevą. Oficiali versija – jis „savanoriškai“ atsistatydino, kad būtų galima įgyvendinti konstitucines pataisas. Tačiau valstybinis laikraštis „Kommersant“ vėliau pranešė, kad jis buvo priverstas pasitraukti.
Medvedevas turi priežasčių keistis
Analitikai mano, kad einant Saugumo tarybos pirmininko pavaduotojo pareigas, D. Medvedevas sąmoningai pasirinko radikalią retoriką, bandydamas išlikti svarbus.
Atrodo, kad jis matė plataus masto karą su Ukraina kaip galimybę parodyti lojalumą V. Putinui ir įsitvirtinti kaip Kremliaus „kovotojas“.
Reformatoriaus įvaizdis išnyko. Nuo 2022 m. jis skleidžia tik neapykantos kupinus pasisakymus.
Tačiau buvęs Jungtinės Karalystės gynybos atašė Maskvoje Johnas Foremanas „Kyiv Independent“ sakė, kad Rusijoje jo pastangos išlikti aktualiam žlugo.
„Jis nėra artimiausių žmonių rate, neatstovauja Putino nuomonei. Tikrieji galios veikėjai Kremliuje jo nevertina, jo įtaka – menka arba jos visai nėra“, – sakė jis.
„Kai kurie žurnalistai vis dar mano, kad jis svarbus. Tai netiesa. Jo kliedesiai – tai bandymas atkreipti Putino dėmesį ir įrodyti lojalumą iš baimės dėl galimų pasekmių“, – pridūrė J. Foremanas.
Nepaisant to, jis ir toliau stengiasi. Tarp labiausiai įsimintinų jo išpuolių – pareiškimas, kuriame jis Vakarų lyderius pavadino „liūdnais šikniais“.
Now the sad assholes who hide drug napkins on trains will squeal again about Russia’s disproportionate strikes on military targets in Kiev, calling for a 30-day truce and sanctions. First, destroy the vile blood-sucking nits on your filthy body!— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) May 24, 2025
Medvedevas tapo memu
Nepaisant jo retorikos, D. Medvedevas kartais patenka į naujienas dėl kitų priežasčių – daugiausiai dėmesio sulaukė jo labai nepatogus šokis, kuris netruko tapti memu internete.
