Apie tai praneša RBC-Ukraina, remdamasi JAV Karo studijų instituto (ISW) ataskaita.
Ekspertai atkreipė dėmesį į paskutinius Rusijos lyderių pranešimus, kurie liudija apie Maskvos bandymus supriešinti Europą su JAV.
Taip, Rusijos Saugumo Tarybos pirmininko pavaduotojas Dmitrijus Medvedevas sekmadienį, rugpjūčio 10 d., savo „Telegram“ kanale pažymėjo, kad Europa tariamai bando sutrukdyti JAV padėti sustabdyti karą Ukrainoje.
LDPR (Liberalų demokratų partija Rusijoje) lyderis Leonidas Slutskis pažymėjo, kad Europos šalys vykdo antirusišką politiką ir bando sutrukdyti greitą taikos susitarimą Ukrainoje.
Pagrindinis Putino tikslas Aliaskoje
Rusijos politologas Sergejus Markovas rugpjūčio 10 d. leidiniui „The Washington Post“ pranešė, kad pagrindinis V. Putino interesas viršūnių susitikime Aliaskoje – pavaizduoti Ukrainą ir Europą kaip kliūtį kelyje taikos link.
Pasak jo, Rusija atsisako žengti bet kokius žingsnius atgal, ir vienintelis kompromisas, kurį ji yra pasirengusi svarstyti, yra karo veiksmų nutraukimas Odesos ir Charkivo srityse, taip pat Chersone ir Zaporižioje.
S. Markovas išreiškė viltį, kad D. Trumpas supras, jog pagrindinė karo priežastis yra Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, o antroji priežastis – Europos lyderiai, bet ne Rusija.
Klastingas Rusijos planas
ISW analitikų nuomone, Europos ir Ukrainos pareigūnai, įskaitant V. Zelenskį, nuosekliai rodė pasirengimą skatinti ir vesti sąžiningas derybas, taip pat sudaryti turiningus susitarimus dėl ugnies nutraukimo, siekiant pažangos darybose dėl taikos.
Tuo tarpu Rusija nuosekliai atmetė šias pastangas, siekdama laipsniškos sėkmės mūšio lauke ir papildomų nuolaidų iš Ukrainos ir Vakarų.
Analitikai yra įsitikinę, kad Kremlius jau ilgą laiką bando susilpninti JAV, Europos ir Ukrainos vienybę.
Anot jų, tai vyksta platesnės kampanijos, skirtos sustabdyti tolesnę Vakarų paramą Kyjivui ir nukreipti dėmesį nuo savo nepakantumo taikos procese ir nenoro eiti į kompromisą dėl V. Putino pradinių reikalavimų, kontekste.
ISW toliau vertina, kad Rusija lieka nepalaužiama savo senais kariniais tikslais: neleisti Ukrainai įstoti į NATO, pakeisti valdžią pro-rusų marionetine vyriausybe ir demilitarizuoti Ukrainą – visa tai turėtų užtikrinti visišką šalies kapituliaciją.
„Rusija, greičiausiai, pažeis ir savo tikslams panaudos bet kokius būsimus susitarimus dėl ugnies nutraukimo, kaltindama pažeidimais pačią Ukrainą, kaip ji ne kartą darė 2025 m. pavasarį“, – įsitikinę analitikai.
Rusijos ir JAV viršūnių susitikimas Aliaskoje
JAV prezidentas Donaldas Trumpas planuoja susitikti su Rusijos diktatoriumi Vladimiru Putinu rugpjūčio 15 d. Aliaskoje, kad aptartų karo Ukrainoje pabaigos ir ilgalaikės taikos galimybes.
JAV lyderis neatmetė galimybės, kad derybų rezultatuose šalys greičiausiai turės atsisakyti dalies savo teritorijų. Tačiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atmetė galimybę oficialiai perduoti Ukrainos teritorijas agresoriaus kontrolei.
ES šalių lyderiai pabrėžė, kad V. Putino ir D. Trumpo derybos turėtų vykti tik po ugnies nutraukimo arba karo veiksmų intensyvumo sumažėjimo.
Be to, Europos lyderiai nori pasikalbėti su D. Trumpu prieš jo susitikimą su V. Putinu.
Žiniasklaida neatmeta galimybės, kad V. Zelenskis dalyvaus susitikime Aliaskoje. Tačiau oficialiai ši informacija nėra patvirtinta.
