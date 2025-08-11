Kalendorius
Rugpjūčio 11 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
12
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Skaldyk ir valdyk: ką iš tikrųjų Aliaskoje planuoja Putinas

2025-08-11 10:33 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-11 10:33

Kremlius bando pasinaudoti JAV ir Rusijos prezidentų susitikimu Aliaskoje ne tam, kad vestų konstruktyvias taikos derybas, o tam, kad suskaldytų Jungtines Valstijas ir Europą.

Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
17

Kremlius bando pasinaudoti JAV ir Rusijos prezidentų susitikimu Aliaskoje ne tam, kad vestų konstruktyvias taikos derybas, o tam, kad suskaldytų Jungtines Valstijas ir Europą.

REKLAMA
12

Apie tai praneša RBC-Ukraina, remdamasi JAV Karo studijų instituto (ISW) ataskaita.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

Ekspertai atkreipė dėmesį į paskutinius Rusijos lyderių pranešimus, kurie liudija apie Maskvos bandymus supriešinti Europą su JAV.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taip, Rusijos Saugumo Tarybos pirmininko pavaduotojas Dmitrijus Medvedevas sekmadienį, rugpjūčio 10 d., savo „Telegram“ kanale pažymėjo, kad Europa tariamai bando sutrukdyti JAV padėti sustabdyti karą Ukrainoje.

REKLAMA
REKLAMA

LDPR (Liberalų demokratų partija Rusijoje) lyderis Leonidas Slutskis pažymėjo, kad Europos šalys vykdo antirusišką politiką ir bando sutrukdyti greitą taikos susitarimą Ukrainoje.

REKLAMA

Pagrindinis Putino tikslas Aliaskoje

Rusijos politologas Sergejus Markovas rugpjūčio 10 d. leidiniui „The Washington Post“ pranešė, kad pagrindinis V. Putino interesas viršūnių susitikime Aliaskoje – pavaizduoti Ukrainą ir Europą kaip kliūtį kelyje taikos link.

Pasak jo, Rusija atsisako žengti bet kokius žingsnius atgal, ir vienintelis kompromisas, kurį ji yra pasirengusi svarstyti, yra karo veiksmų nutraukimas Odesos ir Charkivo srityse, taip pat Chersone ir Zaporižioje.

REKLAMA
REKLAMA

S. Markovas išreiškė viltį, kad D. Trumpas supras, jog pagrindinė karo priežastis yra Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, o antroji priežastis – Europos lyderiai, bet ne Rusija.

Klastingas Rusijos planas

ISW analitikų nuomone, Europos ir Ukrainos pareigūnai, įskaitant V. Zelenskį, nuosekliai rodė pasirengimą skatinti ir vesti sąžiningas derybas, taip pat sudaryti turiningus susitarimus dėl ugnies nutraukimo, siekiant pažangos darybose dėl taikos.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tuo tarpu Rusija nuosekliai atmetė šias pastangas, siekdama laipsniškos sėkmės mūšio lauke ir papildomų nuolaidų iš Ukrainos ir Vakarų.

Analitikai yra įsitikinę, kad Kremlius jau ilgą laiką bando susilpninti JAV, Europos ir Ukrainos vienybę.

Anot jų, tai vyksta platesnės kampanijos, skirtos sustabdyti tolesnę Vakarų paramą Kyjivui ir nukreipti dėmesį nuo savo nepakantumo taikos procese ir nenoro eiti į kompromisą dėl V. Putino pradinių reikalavimų, kontekste.

REKLAMA

ISW toliau vertina, kad Rusija lieka nepalaužiama savo senais kariniais tikslais: neleisti Ukrainai įstoti į NATO, pakeisti valdžią pro-rusų marionetine vyriausybe ir demilitarizuoti Ukrainą – visa tai turėtų užtikrinti visišką šalies kapituliaciją.

„Rusija, greičiausiai, pažeis ir savo tikslams panaudos bet kokius būsimus susitarimus dėl ugnies nutraukimo, kaltindama pažeidimais pačią Ukrainą, kaip ji ne kartą darė 2025 m. pavasarį“, – įsitikinę analitikai.

REKLAMA

Rusijos ir JAV viršūnių susitikimas Aliaskoje

JAV prezidentas Donaldas Trumpas planuoja susitikti su Rusijos diktatoriumi Vladimiru Putinu rugpjūčio 15 d. Aliaskoje, kad aptartų karo Ukrainoje pabaigos ir ilgalaikės taikos galimybes.

JAV lyderis neatmetė galimybės, kad derybų rezultatuose šalys greičiausiai turės atsisakyti dalies savo teritorijų. Tačiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atmetė galimybę oficialiai perduoti Ukrainos teritorijas agresoriaus kontrolei.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

ES šalių lyderiai pabrėžė, kad V. Putino ir D. Trumpo derybos turėtų vykti tik po ugnies nutraukimo arba karo veiksmų intensyvumo sumažėjimo.

Be to, Europos lyderiai nori pasikalbėti su D. Trumpu prieš jo susitikimą su V. Putinu.

Žiniasklaida neatmeta galimybės, kad V. Zelenskis dalyvaus susitikime Aliaskoje. Tačiau oficialiai ši informacija nėra patvirtinta.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
NATO viršūnių susitikimas Hagoje (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis siekia vietos prie derybų stalo su Trumpu ir Putinu (2)
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis įspėja apie Maskvos planus derybose su Trumpu: „Mes to neleisime“ (22)
JD Vance (nuotr. SCANPIX)
J. D. Vance`as vėl ragina europiečius aktyviau finansuoti Ukrainos gynybą (11)
Friedrichas Merzas ir Donaldas Trumpas susitinka Ovaliajame kabinete (nuotr. SCANPIX)
Vokiečių kancleris mano, kad Volodymyras Zelenskis dalyvaus susitikime su JAV ir rusų prezidentais (11)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
.
.
2025-08-11 10:40
Tai imanoma tik kuomet Amerika turi pati kvailiausia prezidenta per savo istorija
Atsakyti
Be komentarų.
Be komentarų.
2025-08-11 11:07
Straipsnis "Dienoje". "Vancas: prezidentas,Amerika baigė finansuoti Ukrainos karą". "Bet jei europiečiai nori imtis veiksmų ir iš tikrųjų pirkti ginklus iš amerikiečių gamintojų,mes tam neprieštaraujame,bet patys to nebefinansuosime".
Atsakyti
nusibodo
nusibodo
2025-08-11 10:40
sitie rasineliai apie putina reik viena karta uzbaigt su juo terliotis
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (12)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų