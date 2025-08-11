Kalendorius
Rugpjūčio 11 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainos smūgiai rusų geležinkeliams griauna Maskvos planus dėl naujo puolimo

2025-08-11 11:34 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-11 11:34

Ukrainos tolimieji smūgiai geležinkelio mazgams ir pastotėms Rusijoje sugriauna Rusijos planus dėl naujo puolimo, kurį priešas rengia prieš rugpjūčio 15 d. numatytą Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino ir JAV prezidento Donaldo Trumpo susitikimą.

Dronai vėl atakavo Rostovą: geležinkelio stotyje kilo gaisras (nuotr. Telegram)
17

Ukrainos tolimieji smūgiai geležinkelio mazgams ir pastotėms Rusijoje sugriauna Rusijos planus dėl naujo puolimo, kurį priešas rengia prieš rugpjūčio 15 d. numatytą Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino ir JAV prezidento Donaldo Trumpo susitikimą.

REKLAMA
1

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

Apie tai karo ekspertas Michailas Žirochovas sakė „Radio NV“ eteryje.

Konkrečiai, jo buvo paklausta, ar Ukrainos smūgiai Rusijos geležinkeliams turės kokį nors poveikį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Absoliučiai užtikrinta, kad tai yra veiksmingiausias būdas sutrukdyti rusų pasirengimui būsimam puolimui, kurį jie, akivaizdu, planuoja, jei ne iki Putino susitikimo su Trumpu, tai tikrai artimiausiomis dienomis“, – sakė M. Žirochovas.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak jo, ukrainiečių dronai „DeepStrike“ taip veiksmingai veikia tam tikrose Rusijos teritorijos vietose, nes ten pavyko suklaidinti priešo oro gynybos sistemą.

REKLAMA

„Dronai atskrenda iš vienos pusės ir smūgiai suduodami tam tikroms pastotėms, tam tikriems geležinkelio mazgams.

Kad šią geležinkelio struktūrą vėl būtų galima atkurti, reikės ne dienų, o savaičių. Tai atsiliepia ne tik karinei logistikai, bet ir civilinei“, – pažymėjo karo ekspertas.

Ukrainos ginkluotosios pajėgos taiko į Rusijos geležinkelį

Kaip skelbia UNIAN, Rusijos armija yra pirmasis ir pagrindinis Rusijos geležinkelio paslaugų vartotojas. Geležinkeliu gabenami kariai, ginkluotė, technika, įranga, maistas, vykdomi perkėlimai.

Rusai net savo puolimo kryptis į Ukrainos teritoriją koncentruoja aplink geležinkelio mazgus.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Volodymyras Zelenskis, Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
J. D. Vance`as apie derybas Aliaskoje: niekas labai laimingas nebus (2)
Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Perspėja apie Europos galimybių ribas remiant Kyjivą: „Ji neturi pakankamai jėgų“ (11)
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis įspėja apie Maskvos planus derybose su Trumpu: „Mes to neleisime“ (22)
Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas 2017 m. (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. „Jis yra žvėris su aštriais dantimis“: įvardijo, kaip Trumpui elgtis derybose su Putinu (135)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų