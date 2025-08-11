Ukrainos smūgiai rusų geležinkeliams griauna Maskvos planus dėl naujo puolimo

Apie tai karo ekspertas Michailas Žirochovas sakė „Radio NV“ eteryje.
Konkrečiai, jo buvo paklausta, ar Ukrainos smūgiai Rusijos geležinkeliams turės kokį nors poveikį.
„Absoliučiai užtikrinta, kad tai yra veiksmingiausias būdas sutrukdyti rusų pasirengimui būsimam puolimui, kurį jie, akivaizdu, planuoja, jei ne iki Putino susitikimo su Trumpu, tai tikrai artimiausiomis dienomis“, – sakė M. Žirochovas.
Pasak jo, ukrainiečių dronai „DeepStrike“ taip veiksmingai veikia tam tikrose Rusijos teritorijos vietose, nes ten pavyko suklaidinti priešo oro gynybos sistemą.
„Dronai atskrenda iš vienos pusės ir smūgiai suduodami tam tikroms pastotėms, tam tikriems geležinkelio mazgams.
Kad šią geležinkelio struktūrą vėl būtų galima atkurti, reikės ne dienų, o savaičių. Tai atsiliepia ne tik karinei logistikai, bet ir civilinei“, – pažymėjo karo ekspertas.
Ukrainos ginkluotosios pajėgos taiko į Rusijos geležinkelį
Kaip skelbia UNIAN, Rusijos armija yra pirmasis ir pagrindinis Rusijos geležinkelio paslaugų vartotojas. Geležinkeliu gabenami kariai, ginkluotė, technika, įranga, maistas, vykdomi perkėlimai.
Rusai net savo puolimo kryptis į Ukrainos teritoriją koncentruoja aplink geležinkelio mazgus.
