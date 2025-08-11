Trumpas apie rusų puolimą karo pradžioje: „Nežinau, kas tas generolas, bet, žinant Vladimirą, jo tikriausiai nebėra“

Apie tai jis kalbėjo pirmadienį surengtoje spaudos konferencijoje.
D. Trumpas pareiškė, kad jeigu karo pradžioje „rusai būtų važiavę greitkeliu, Kyjive būtų buvę per keturias valandas. Tačiau rusų generolas priėmė nuostabų sprendimą važiuoti per dirbamą žemę“, – sako jis.
„Nežinau, kas tas generolas, bet, žinant Vladimirą, jo tikriausiai nebėra tarp mūsų“, – sako jis.
Antrame plane po šios frazės buvo matyti besijuokiantis Pentagono vadovas Pete‘as Hegsethas.
Plataus masto karas Ukrainoje prasidėjo 2022-ųjų vasario 24-ąją. Kremlius savo kruviną agresiją Ukrainoje atsisako vadinti tikruoju vardu ir nuo pat karo pradžios teigia, kad vykdo „specialiąją karinę operaciją“, kurios tikslas, be kita ko, yra „denacifikuoti“ ir „demilitarizuoti“ Ukrainą.
Rusų kariuomenė nuo pat karo pradžios taikosi ne tik į karinę, bet ir į civilinę infrastruktūrą, dėl rusų agresijos žuvo ar namų neteko daugybė ukrainiečių.
