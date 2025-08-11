Donaldas Trumpas apie karo Ukrainoje pabaigą: „Bus tam tikri pokyčiai dėl žemių“

JAV prezidentas pirmuosius savo antrosios kadencijos mėnesius praleido bandydamas tarpininkauti siekiant taikos Ukrainoje – prieš tai pasigyręs, kad gali užbaigti karą per 24 valandas – tačiau daugybė derybų raundų, pokalbiai telefonu ir diplomatiniai vizitai nepadėjo pasiekti proveržio.
D. Trumpas ir V. Putinas penktadienį Aliaskoje surengs aukščiausiojo lygio susitikimą siekiant stabdyti karą, kurį sukėlė Maskvos 2022 m. vasarį įvykdyta plataus masto invazija į Ukrainą.
Tai bus pirmasis pareigas einančių JAV ir Rusijos prezidentų susitikimas nuo tada, kai Joe Bidenas 2021 m. birželį susitiko su V. Putinu Ženevoje.
„Aš kalbėsiuosi su Vladimiru Putinu ir pasakysiu jam: „Jūs turite užbaigti šį karą“, – per spaudos konferenciją Baltuosiuose rūmuose sakė D. Trumpas, pridurdamas, kad „norėtų, jog ugnis būtų nutraukta labai, labai greitai“.
„Manau, kad turėsime konstruktyvų pokalbį“, – sakė prezidentas, pažymėdamas, kad ieškos V. Putino „parametrų“ dėl taikos, o iškart po susitikimo paskambins V. Zelenskiui ir kitiems Europos lyderiams.
D. Trumpas praėjusią savaitę sakė, kad „bus tam tikras apsikeitimas teritorijomis, kad būtų geriau ir Ukrainai, ir Rusijai“ – bet šį pasiūlymą V. Zelenskis atmetė.
„Bus tam tikras apsikeitimas“
Ukrainos prezidentas šeštadienį perspėjo, kad „sprendimai be Ukrainos“ neatneš taikos, ir sakė, kad jo šalies žmonės „neatiduos savo žemės okupantui“.
D. Trumpas sakė, kad jį „šiek tiek trikdo“ V. Zelenskio pozicija dėl teritorinių nuolaidų, ir atkakliai tvirtino, kad apsikeitimas žemėmis įvyks.
„Bus tam tikras apsikeitimas, bus tam tikri pokyčiai dėl žemių“, – sakė jis.
Tačiau D. Trumpas taip pat pareiškė, kad nesudarys vienašalio susitarimo: „Aš nesiruošiu sudaryti susitarimo, ne aš turėčiau sudaryti susitarimą“, – sakė jis, kartu pabrėždamas, kad, jo nuomone, „susitarimas turėtų būti sudarytas“.
Trys Rusijos ir Ukrainos derybų raundai nedavė rezultatų, ir lieka neaišku, ar D. Trumpo ir V. Putino aukščiausiojo lygio susitikimas bent kiek priartins taiką.
Rusijos bombardavimai privertė milijonus žmonių palikti savo namus ir sunaikino dideles rytų ir pietų Ukrainos teritorijas, o V. Putinas ne kartą priešinosi Jungtinių Valstijų, Europos ir Kyjivo raginimams nutraukti ugnį.
D. Trumpas sakė, kad gana greitai, prasidėjus deryboms su V. Putinu, sužinos, ar bus pasiektas susitarimas, ar ne, ir kad jis dar gali pasitraukti iš bandymo tarpininkauti siekiant taikos Ukrainoje.
„Aš galiu išeiti, pasakyti „sėkmės“ ir tai bus pabaiga. Galiu pasakyti, kad tai nebus išspręsta“, – sakė D. Trumpas.
JAV prezidentas sakė, kad jo tikslas yra suvesti V. Putiną ir V. Zelenskį, jam pačiam dalyvaujant arba ne.
„Galiausiai ketinu juos abu susodinti į kambarį, aš ten būsiu arba nebūsiu, ir manau, kad tai bus išspręsta“, – sakė D. Trumpas.
