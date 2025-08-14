Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

JT: Rusijos ir Izraelio kariuomenės gali būti įtrauktos į sąrašą naudojančiųjų seksualinį smurtą karo metu

2025-08-14 21:14 / šaltinis: ELTA
2025-08-14 21:14

Jungtinės Tautos ketvirtadienį įspėjo Izraelį ir Rusiją, kad jų kariuomenėms gresia būti įtrauktoms į sąrašą šalių, įtariamų seksualinio smurto naudojimu karo metu, nes yra patikimų tokių nusikaltimų įrodymų.

Rusijos kariuomenė (nuotr. SCANPIX)

Jungtinės Tautos ketvirtadienį įspėjo Izraelį ir Rusiją, kad jų kariuomenėms gresia būti įtrauktoms į sąrašą šalių, įtariamų seksualinio smurto naudojimu karo metu, nes yra patikimų tokių nusikaltimų įrodymų.

2

JT generalinio sekretoriaus Antonio Guterreso ataskaitoje teigiama, kad šios dvi šalys gali būti įtrauktos į sąrašą šalių, kurios, kaip manoma, karo metu naudoja seksualinį smurtą, įskaitant išžaginimus. Į šį sąrašą yra įtrauktos Mianmaro, Sudano kariuomenė ir palestiniečių kovotojų grupuotė „Hamas“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Metinėje ataskaitoje pažymima, kad susirūpinimas dėl abiejų šalių ginkluotųjų ir saugumo pajėgų vykdomo seksualinio smurto pirmiausia susijęs su pažeidimais, užfiksuotais sulaikymo vietose. Abi šalys įspėtos, kad į sąrašą gali būti įtrauktos per kitą ataskaitinį laikotarpį.

Remiantis „patikima informacija“, ataskaitoje teigiama, kad Izraelio atveju karinės ir saugumo pajėgos naudojo seksualinį smurtą, įskaitant „lytinių organų žalojimą, ilgalaikį priverstinį apnuoginimą ir daugkartines apžiūras išrengiant, kurios buvo atliekamos smurtiniu ir žeminančiu būdu“.

Vasario mėnesį Izraelio kariuomenė pranešė apkaltinusi penkis karius dėl smurto prieš sulaikytą palestinietį sulaikymo vietoje, kuri buvo naudojama palestiniečiams laikyti prasidėjus karui Gazoje po 2023 m. spalio 7 d. „Hamas“ išpuolių.

Tarp kaltinimų buvo teiginys, kad kaltinamieji smogė vyrui aštriu daiktu, „kuris įsiskverbė netoli sulaikytojo tiesiosios žarnos“.

Ataskaitoje taip pat teigiama, kad yra „patikimų“ įrodymų apie nusikaltimus „prieš ukrainiečių karo belaisvius 50-yje oficialių ir 22-ose neoficialiose sulaikymo įstaigose Ukrainoje“ ir Rusijoje.

„Šiais atvejais užfiksuota daug lytinių organų žalojimo atvejų, įskaitant elektros smūgius, mušimą ir nudeginimą, priverstinį nurengimą ir ilgalaikį nuogumą, kurie buvo naudojami siekiant pažeminti ir išgauti prisipažinimą ar informaciją“, – teigiama ataskaitoje.

Joje priduriama, kad 2024 m. žmogaus teisių stebėsenos misija Ukrainoje dokumentavo 209 su karu susijusio seksualinio smurto, įskaitant išžaginimą, atvejus.

Izraelis bendradarbiavo su specialiuoju atstovu dėl seksualinio smurto karo metu, o Rusija – ne, sakoma ataskaitoje. Tačiau Izraelio atsisakymas suteikti prieigą inspektoriams trukdė jai nustatyti elgesio modelius ir tendencijas.

Izraelis atmetė ataskaitos išvadas ir pavadino ją lydintį A. Guterreso laišką „neįprastu“.

„JT turi sutelkti dėmesį į šokiruojančius „Hamas“ karo nusikaltimus bei seksualinį smurtą ir visų įkaitų paleidimą, – sakė Izraelio ambasadorius prie JT Danny Danonas. – Izraelis nevengs ginti savo piliečių ir toliau veiks pagal tarptautinę teisę.“

Rusijos ambasada prie JT neatsakė į prašymą pateikti komentarą.

