JK premjeras: būtina derinti aktyvią diplomatiją su karine parama Ukrainai ir spaudimu rusams

Prakalbęs apie tai, kad dėl D. Trumpo pastangų ir „nepaprastai svarbaus“ jo susitikimo su V. Putinu dabar yra reali galimybė nutraukti ugnį Ukrainoje, K. Starmeris teigė, kad „neturėtų būti jokių derybų dėl Ukrainos be Ukrainos“.
„Tai kritinis momentas, turime derinti aktyvią diplomatiją su karine parama Ukrainai ir spaudimu Rusijai“, – sakė jis vaizdo konferencijoje, kuriai vadovavo kartu su Vokietijos kancleriu Friedrichu Merzu ir Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu.
Prie pokalbio prisijungė iš Vokietijos atvykęs Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir šiuo metu Jungtinėje Karalystėje (JK) viešintis JAV viceprezidentas J. D. Vance'as.
Jis teigė, kad JK ir kitos Europos sąjungininkės taip pat „yra pasirengusios didinti spaudimą Rusijai“ sankcijomis ir „platesnio masto priemonėmis“, jei to prireiktų.
„Jau trejus su trupučiu metų trunkančio konflikto metu mes niekaip nesugebėjome (...) rasti realaus būdo, kaip nutraukti ugnį“, – sakė K. Starmeris Europos lyderių susitikime.
„Dabar mes turime tokią galimybę dėl (JAV) prezidento įdėto darbo“, – teigė jis.
K. Starmeris sakė, kad Ukrainos kariniai rėmėjai, vadinamoji „norinčiųjų koalicija“, parengė veiksmingus karinius planus paliaubų atveju.
K. Starmeris pridūrė, kad koalicija parengė karinius planus, „kurie jau yra parengti taip, kad juos būtų galima panaudoti, jei pasieksime paliaubas“.
Jis pridūrė, kad D. Trumpas po susitikimo su V. Putinu sutiko „iš karto informuoti“ sąjungininkus apie derybų rezultatus.
