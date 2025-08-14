Kalendorius
Rugpjūčio 14 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

JK premjeras: būtina derinti aktyvią diplomatiją su karine parama Ukrainai ir spaudimu rusams

2025-08-14 06:48 / šaltinis: BNS
2025-08-14 06:48

Jungtinės Karalystės (JK) ministras pirmininkas Keiras Starmeris trečiadienį, artėjant JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino susitikimui, pareiškė, kad privaloma derinti aktyvią diplomatiją su spaudimu Rusijai ir tolesne karine parama Ukrainai.

Keiras Starmeris (nuotr. SCANPIX)

Jungtinės Karalystės (JK) ministras pirmininkas Keiras Starmeris trečiadienį, artėjant JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino susitikimui, pareiškė, kad privaloma derinti aktyvią diplomatiją su spaudimu Rusijai ir tolesne karine parama Ukrainai.

REKLAMA
0

Prakalbęs apie tai, kad dėl D. Trumpo pastangų ir „nepaprastai svarbaus“ jo susitikimo su V. Putinu dabar yra reali galimybė nutraukti ugnį Ukrainoje, K. Starmeris teigė, kad „neturėtų būti jokių derybų dėl Ukrainos be Ukrainos“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tai kritinis momentas, turime derinti aktyvią diplomatiją su karine parama Ukrainai ir spaudimu Rusijai“, – sakė jis vaizdo konferencijoje, kuriai vadovavo kartu su Vokietijos kancleriu Friedrichu Merzu ir Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu.

REKLAMA
REKLAMA

Prie pokalbio prisijungė iš Vokietijos atvykęs Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir šiuo metu Jungtinėje Karalystėje (JK) viešintis JAV viceprezidentas J. D. Vance'as.

REKLAMA

Jis teigė, kad JK ir kitos Europos sąjungininkės taip pat „yra pasirengusios didinti spaudimą Rusijai“ sankcijomis ir „platesnio masto priemonėmis“, jei to prireiktų.

„Jau trejus su trupučiu metų trunkančio konflikto metu mes niekaip nesugebėjome (...) rasti realaus būdo, kaip nutraukti ugnį“, – sakė K. Starmeris Europos lyderių susitikime.

„Dabar mes turime tokią galimybę dėl (JAV) prezidento įdėto darbo“, – teigė jis.

K. Starmeris sakė, kad Ukrainos kariniai rėmėjai, vadinamoji „norinčiųjų koalicija“, parengė veiksmingus karinius planus paliaubų atveju.

K. Starmeris pridūrė, kad koalicija parengė karinius planus, „kurie jau yra parengti taip, kad juos būtų galima panaudoti, jei pasieksime paliaubas“.

Jis pridūrė, kad D. Trumpas po susitikimo su V. Putinu sutiko „iš karto informuoti“ sąjungininkus apie derybų rezultatus.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Atskleidė Trumpo planus susitikime su Putinu: Ukrainos teritorijos nebus aptariamos
NATO viršūnių susitikimas Hagoje (nuotr. SCANPIX)
Trumpas apie pokalbį su Zelenskiu ir Europos lyderiais: „Įvertinčiau jį 10 balų“ (5)
Keisti Trumpo pasisakymai kelia naujų klausimų: „Tai, ką matome, dar tik pradžia“ (nuotr. SCANPIX)
Trumpas pagrasino Putinui dėl penktadienio susitikimo: „Bus labai griežtų pasekmių“ (23)
Donaldas Trumpas ir Emmanuelis Macronas (nuotr. SCANPIX)
Macronas po pokalbio su Trumpu: dėl teritorijų spręs tik Zelenskis (8)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų