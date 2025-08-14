Budanovas: tik trys šalys pasaulyje moka kariauti plačiu frontu

Pasak jo, Šiaurės Korėja taip pat planuoja į Rusiją įvežti nuo 50 iki 100 vienetų savo technikos, įskaitant pagrindinius kovinius tankus M2010 ir šarvuočius BTR-80, tariamai inžineriniams darbams atlikti.
„Kai kurie iš jų tikrai gali būti panaudoti minų išminavimui ir įtvirtinimų statybai, bet ar visi jie tuo užsiims?“ – pažymėjo K. Budanovas.
Pasaulyje yra tik trys šalys turinčios patirties šiuolaikiniame kare
Ukrainos gynybos ministerijos žvalgybos tarnybos vadovas apibūdino karinio bendradarbiavimo tarp Maskvos ir Pchenjano mastą ir pasekmes, pažymėdamas, kad šiuo metu pasaulyje yra tik trys šalys, turinčios patirties vedant šiuolaikinį karą plačiu frontu.
Pasak jo, Rusija dosniai finansuoja Šiaurės Korėjos kariuomenės dalyvavimą kare prieš Ukrainą.
„Kremlius moka už visą karinę įrangą ir karius. Kalbame apie dešimtis milijardų dolerių, o Šiaurės Korėjos, vienos iš labiausiai izoliuotų pasaulio šalių, ekonomikai tai yra labai dideli pinigai“, – pažymėjo Ukrainos žvalgybos vadovas.
Tuo pačiu jis pridūrė, kad Ukraina nuolat pabrėžia, jog bendradarbiavimas tarp Maskvos ir Pchenjano kelia grėsmę ne tik Ukrainai.
„Šiuo metu pasaulyje yra tik trys šalys, kurios turi patirties vedant šiuolaikinį karą labai plačiu frontu, naudojant beveik visas turimas priemones – tai Ukraina, Rusija ir Šiaurės Korėja“, – pabrėžė K. Budanovas.
Šiaurės korėja Rusijos kare Ukrainoje
BBC duomenimis, tūkstančiai šiaurės korėjiečių dirba Rusijoje vergijos sąlygomis.
Pietų Korėjos žvalgyba pranešė, kad Šiaurės Korėja toliau tiekia Rusijai artilerijos sviedinius. Bendras tokios pagalbos kiekis viršija 12 milijonų 152 milimetrų sviedinių.
