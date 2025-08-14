Kalendorius
Rugpjūčio 14 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukraina dronais atakavo Rusiją: užsidegė naftos perdirbimo gamykla

2025-08-14 09:44 / šaltinis: BNS
2025-08-14 09:44

Ukraina nuo trečiadienio vakaro iki ketvirtadienio paryčių paleido dešimtis dronų į Rusiją, kur kilo gaisrų įvairiose vietose dviejuose pietiniuose regionuose, įskaitant naftos perdirbimo gamyklą, pranešė pareigūnai.

Per Ukrainos dronų atakas Rusijoje kilo gaisras naftos perdirbimo gamykloje (nuotr. Telegram)

Ukraina nuo trečiadienio vakaro iki ketvirtadienio paryčių paleido dešimtis dronų į Rusiją, kur kilo gaisrų įvairiose vietose dviejuose pietiniuose regionuose, įskaitant naftos perdirbimo gamyklą, pranešė pareigūnai.

REKLAMA
4

Rusijos socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti didelis gaisras naftos perdirbimo gamykloje pietiniame Volgogrado mieste, maždaug už 470 km nuo fronto linijos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Dėl atakos nuolaužų išsiliejo naftos produktai ir kilo gaisras Volgogrado naftos perdirbimo gamykloje“, – socialiniame tinkle „Telegram“ paskelbtame  pranešime teigė Volgogrado srities gubernatorius Andrejus Bočarovas.

REKLAMA
REKLAMA

Rusijos Belgorodo srities gubernatorius Viačeslavas Gladkovas sakė, kad Ukrainos dronas regiono sostinės centre rėžėsi į automobilį, jis užsidegė ir nukentėjo trys žmonės.

Jis paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti liepsnojantis automobilis ir gatvėje išsibarsčiusios nuolaužos.

„Įvykio vietoje dirba greitosios pagalbos tarnybos“, – parašė jis „Telegram“.

Ukraina kol kas nekomentavo pranešimų apie dronų atakas.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Oi
Oi
2025-08-14 11:13
gražiai dega kacapynas!
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (4)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų