Ukraina dronais atakavo Rusiją: užsidegė naftos perdirbimo gamykla

Rusijos socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti didelis gaisras naftos perdirbimo gamykloje pietiniame Volgogrado mieste, maždaug už 470 km nuo fronto linijos.
„Dėl atakos nuolaužų išsiliejo naftos produktai ir kilo gaisras Volgogrado naftos perdirbimo gamykloje“, – socialiniame tinkle „Telegram“ paskelbtame pranešime teigė Volgogrado srities gubernatorius Andrejus Bočarovas.
Rusijos Belgorodo srities gubernatorius Viačeslavas Gladkovas sakė, kad Ukrainos dronas regiono sostinės centre rėžėsi į automobilį, jis užsidegė ir nukentėjo trys žmonės.
Jis paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti liepsnojantis automobilis ir gatvėje išsibarsčiusios nuolaužos.
„Įvykio vietoje dirba greitosios pagalbos tarnybos“, – parašė jis „Telegram“.
Ukraina kol kas nekomentavo pranešimų apie dronų atakas.
