Marijampolės meras triumfuoja: teismas jį visiškai išteisino „čekiukų“ byloje

Nuosprendis nėra galutinis ir gali būti skundžiamas. Meras nebuvo atvykęs į teismą išklausyti nuosprendžio.
Prokuratūra siūlė skirti subendrintą 15 tūkst. eurų baudą ir 4 metams uždrausti jam būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ar savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ar nevalstybinių organizacijų renkamas ar skiriamas pareigas.
Šią bausmę P. Isodai pasiūlė valstybinį kaltinimą byloje palaikantis prokuroras Darius Valkavičius.
Tyrimo duomenimis, P. Isoda, eidamas Marijampolės savivaldybės tarybos nario ir mero pareigas, galimai suklastojo tikrus dokumentus, juose įtvirtindamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie nepatirtas telefono ryšio, interneto ryšio, transporto išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla.
Prokuratūra skelbė, kad Marijampolės savivaldybės meras P. Isoda, savivaldybės buhalterijai pateikdamas, įtariama, suklastotus dokumentus – 26 vienetus tarybos nario išlaidų suvestinių ir 11 vienetų tarybos nario išlaidų ataskaitų – apgaule įgijo 2 tūkst. 479 eurus Marijampolės savivaldybės administracijai priklausiusių lėšų.
Prokuroras D. Valkavičius sako, kad meras naudojo kitų asmenų mokėjimo instrumentus atsiskaitydamas už kurą – buvo atvejų, kai kuras mažiausiai 15 kartų buvo pilamas tą pačią dieną, tą pačią minutę. Be to, kuras buvo pilamas tris kartus per dieną su labai mažu laiko intervalu.
P. Isodos byloje taip pat yra jo artimųjų, kitų partijos narių kuro čekiai.
P. Isoda taip pat kaltinamas tuo, kad piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, siekdamas sau turtinės naudos. Manoma, kad politikas, tyčia pažeisdamas tarybos nario veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus ir nuostatas, aktyviais, sistemingais, ilgą laiką trukusiais neteisėtais veiksmais iškraipė jam, kaip valstybės tarnautojui suteiktų teisių esmę, o dėl to valstybė patyrė didelę neturtinę žalą, nes buvo pakirstas pasitikėjimas šia institucija.
Politikas sustabdė savo narystę Lietuvos socialdemokratų partijoje ir sakė savo poziciją ginsiantis teisiniu keliu.
Pernai gruodį P. Isoda socialiniame tinkle „Facebook“ pareiškė, kad pagal savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atliktą patikrinimą dar 2023 m. lapkričio mėnesį grąžino į savivaldybės biudžetą tą dalį (4 748,43 eurų) išmokų, kurios galėtų kelti klausimų (ar abejonių) dėl jų išmokėjimo pagrįstumo.
ELTA primena, kad visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
