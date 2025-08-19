Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prezidentūra: pasigendama šalies ambasadoms vadovauti tinkamų kandidatų

2025-08-19 13:09
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-08-19 13:09

Prezidento vyriausioji patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė sako, jog vadovauti Lietuvos atstovybėms užsienyje galinčių kandidatų skaičius dėl aukštų kriterijų nėra labai didelis.

G. Nausėda (nuotr. Elta)

Prezidento vyriausioji patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė sako, jog vadovauti Lietuvos atstovybėms užsienyje galinčių kandidatų skaičius dėl aukštų kriterijų nėra labai didelis.

5

„Viena iš problemų yra, kai pradedama ieškoti diplomatinio atstovo – kiekvienais metais yra rotuojama apie dešimt ambasadorių – tai tas tempas yra pakankamai didelis. Na, ir kai imi ieškoti tų geriausiai tinkančių į atsilaisvinančias pareigybes, pamatai, kad nėra labai didelis pasirinkimas, nes turi (kandidatai – BNS) atitikti gana nemažai kriterijų“, – Žinių radijui antradienį kalbėjo šalies vadovo patarėja. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jos, žmonės turi būt profesionalūs, pažinti šalį bei regioną, į kurią vyksta, mokėti vietinę kalbą, būti gerais vadovais.

„Ne visada lengva parinkti ir, pirmiausia, kalba yra apie parengimą tų žmonių. Reiktų tikrai tą dabartinę vidurinę grandį, nebe jaunimą, bet tuos žmones, kurie galėtų tapti ambasadoriais ateity, jau ruošti dabar, kryptingai mokyti, kryptingai rengti tam darbui“, – teigė A. Skaisgirytė.

Ambasadoriaus kadencija paprastai trunka trejus metus, tačiau ji gali būti pratęsiama.

Užsienio reikalų ministerijos duomenimis, pasaulyje veikia 65 Lietuvos diplomatinės atstovybės: 46 ambasados, aštuoni generaliniai konsulatai, trys konsulatai, ambasados skyrius, taip pat aštuonios atstovybės prie tarptautinių organizacijų.

