TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Keisis Kultūros ministras: vienas iš kandidatų – Palucko patarėjas

2025-08-28 08:28 / šaltinis: ELTA
2025-08-28 08:28

Premjerė Inga Ruginienė tikina, jog naujajame Ministrų kabinete neliks dabartinio Kultūros ministerijos vadovo Šarūno Biručio. Pasak Vyriausybės vadovės, vienas iš kandidatų jo vietai užimti – socialdemokratas, buvusio premjero Gintauto Palucko patarėjas Tadas Vinokuras. 

Vyriausybės posėdžių salė (nuotr. Elta)

Premjerė Inga Ruginienė tikina, jog naujajame Ministrų kabinete neliks dabartinio Kultūros ministerijos vadovo Šarūno Biručio. Pasak Vyriausybės vadovės, vienas iš kandidatų jo vietai užimti – socialdemokratas, buvusio premjero Gintauto Palucko patarėjas Tadas Vinokuras. 

2

„Man atrodo, kad tas klausimas jau yra išspręstas. Greičiausiai, Kultūros ministerijai vadovaus kitas ministras, tai turiu ir šiai pozicijai pavardę. Manau, kad ji bus tinkama“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ sakė I. Ruginienė. 

„Vienas iš galimų kandidatų tikrai yra Tadas (Vinokuras – ELTA). Labai vertinu jo profesionalumą, darbštumą, kruopštumą. Jis tikrai nemažai yra prisidėjęs prie praėjusios Vyriausybės formavimo, programos rašymo. Tai yra vienas iš (…) profesionaliausių žmonių. Ir jeigu jis nenutekės į ministeriją, tai tikrai galiu garantuoti, kad jis bus mano komandoje“, – pridūrė ji. 

Eltos žiniomis, dar viena galima kandidatė šioms pareigoms užimti – Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė Vaida Aleknavičienė. 

ELTA primena, kad prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį „Žinių radijui“ pareiškė turįs priekaištų laikinajam kultūros ministrui Š. Biručiui. Šalies vadovas pažymėjo, kad socialdemokratui bei jo vadovaujamai ministerijai pritrūko aktyvumo ir aiškios vizijos, todėl, pasak prezidento, šios aplinkybės bus vertinamos formuojant naująją Vyriausybę.

Savo ruožtu paklausta, ar matytų naujojoje Vyriausybėje laikinąjį kultūros ministrą Šarūną Birutį, kuriam šalies vadovas negaili kritikos, I. Ruginienė tikino savo išvadas pasidarysianti po susitikimo su juo.

