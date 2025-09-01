Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Inga Ruginienė nemato problemos, kad į ekonomikos ministrus pateikė nepažįstamą asmenį

2025-09-01 14:10 / šaltinis: BNS
2025-09-01 14:10

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė sako nematanti problemos, kad su teikiamu kandidatu į ekonomikos ministrus pati dar nekalbėjo, o šis savo galimą darbą jau spėjo aptarti su prezidentu.

Inga Ruginienė (nuotr. BNS/Robertas Riabovas)

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė sako nematanti problemos, kad su teikiamu kandidatu į ekonomikos ministrus pati dar nekalbėjo, o šis savo galimą darbą jau spėjo aptarti su prezidentu.

Inga Ruginienė (nuotr. BNS/Robertas Riabovas)

1

Į Ekonomikos ir inovacijų ministerijos vadovo postą pretenduoja šios ministerijos Inovacijų politikos grupės vadovas Edvinas Grikšas. Šią kandidatūrą teikia „valstiečiai“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pirmiausiai tą kandidatą mes aptarėme kartu su Aurelijumi Veryga, mes kartu pasitarėme ir tik tada aš jį teikiau“, – žurnalistams pirmadienį sakė I.Ruginienė.

„Bet aš dar turiu ir laiko asmeniškai susipažinti, pasišnekėti ir pasikalbėti apie darbus. Visiškai normalus procesas. Nes laiko limitai yra maži, pas prezidentą irgi savo darbotvarkė“, – pridūrė ji.

Paskirtoji premjerė sakė, kad buvę Vyriausybių vadovai taip pat nesusitikinėdavo su kandidatais į ministrus.

„Jeigu pasižiūrėsite, kaip buvo ankstesnių Ministrų kabinetai renkami, tai ten buvo viskas daug blogiau. Mano atrodo, kad aš pirma įvedu tokią praktiką, kad noriu pasišnekėti su žmonėmis“, – kalbėjo socialdemokratė.

Ji teigė savo lyderystę parodžiusi, kai buvo įvardyti socialdemokratų kandidatai į ministrus.

Nauja Vyriausybė formuojama po ekspremjero Gintauto Palucko atsistatydinimo.

Socialdemokratė I. Ruginienė naująja Vyriausybės vadove paskirta praėjusią savaitę, Ministrų kabinetą ji turi suformuoti iki Seimo rudens sesijos pradžios.

