Saulytė priėmė „aušriečių“ siūlymą tapti aplinkos ministre

Pati R. Saulytė sako turinti reikiamų kompetencijų darbui ministerijoje, mat profesinės karjeros laikotarpiu yra dirbusi tvarumo srityje.
„Teko girdėti, kad mane sieja tik su viena sritimi, tai yra komunikacijos eksperto sritimi, tačiau truputėlį praleidžiamas beveik 15 metų tarpsnis, kai aš daug dirbau tvarumo srityje, taip pat teko nemažai darbuotis ir kaip pokyčių vadovei pastaruosius dvejus metus kitame sektoriuje, susisiekimo sektoriuje, tačiau bendrų taškų išties buvo labai nemažai“, – LRT radijui antradienį teigė R. Saulytė.
„Oponentams, kurie sako, kad man tikrai pristigs patirties – visais atvejais aš esu pasirengusi burti ekspertų komandą, kurie tam tikrais klausimais svarbiose srityse talkins“, – pridūrė ji.
Pasak LRT radijo, šiuo metu nėra aišku, kada galėtų įvykti potencialios kandidatės susitikimas su prezidentu Gitanu Nausėda.
Tuo metu „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis sakė, kad šiuo metu nėra aišku, su kuriuo iš dviejų partijos kandidatų į ministro postą šalies vadovas susitiks.
„Šiandieną, matyt, dar sunku pasakyti, kuris iš kandidatų eis, premjerė susitiks su abiem kandidatais ir priims sprendimą, kuris yra tinkamiausias užimti šitas pareigas“, – LRT radijui teigė politikas.
Kaip Eltai patvirtino paskirtosios premjerės Ingos Ruginienės atstovas Ignas Algirdas Dobrovolskas, Vyriausybės vadovės susitikimas su R. Saulyte suplanuotas šį ketvirtadienį.
R. Saulytė nuo gegužės taip pat buvo Rimanto Mockaus vadovaujamos Teisingumo ministerijos kanclerė, tačiau šiose pareigose dirbo tik kelis mėnesius.
Anksčiau ji yra vadovavusi mažmeninės prekybos tinklo „Maxima“ grupės komunikacijai, dirbo medicininę įrangą gaminančios bendrovės „Thermo Fisher Scientific Baltics“ vidinės komunikacijos vadove.
ELTA primena, kad Seimas pritarė Ingos Ruginienės kandidatūrai į premjeres.
Paskirtoji Vyriausybės vadovė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teiks parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.
Su kandidatais į ministrų postus šiomis savaitėmis susitinka ir prezidentas.
