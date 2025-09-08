Trumpas džiaugiasi sprendimu atšaukti Hankso apdovanojimo ceremonija

Ne vieną „Oskarą“ pelnęs aktorius, taip pat išgarsėjęs pagrindiniu vaidmeniu seriale apie Antrąjį pasaulinį karą „Brolių būrys“ („Band of Brothers“), šį mėnesį turėjo dalyvauti akademijos absolventų asociacijos organizuojamame renginyje.
Tačiau savaitgalį pasirodė žinia, kad renginys buvo netikėtai atšauktas.
D. Trumpas, kuris siekia išvalyti visą pilietinę visuomenę nuo savo kritikų, teigė esąs dėl to patenkintas.
„Mūsų puikusis Vest Pointas (kuris darosi vis puikesnis!) protingai padarė, atšaukdamas aktoriaus Tomo Hankso apdovanojimo ceremoniją. Svarbus žingsnis!“ – savo socialinių tinklų platformoje „Truth Social“ paskelbė D. Trumpas.
„Mums nereikia, kad mūsų brangius Amerikos apdovanojimus gautų destruktyvūs, WOKE kultūrai atstovaujantys laureatai!!!“ – rašė prezidentas, omenyje greičiausiai turėdamas T. Hankso demokratines politines pažiūras.
Rugsėjo 25 d. T. Hanksui turėjo būti įteiktas prestižinis Vest Pointo absolventų asociacijos (WPAOG) Sylvanuso Thayerio apdovanojimas.
Kaip rašo „The Washington Post“, absolventų asociacijos elektroniniame laiške, kuriame pranešama apie pasikeitimus, nenurodoma, ar T. Hanksas vis tiek gaus apdovanojimą be ceremonijos.
S. Thayerio apdovanojimas skiriamas „iškiliam Jungtinių Valstijų piliečiui, kurio tarnyba ir pasiekimai nacionaliniuose interesuose rodo asmeninį ryžtą laikytis idealų, kuriuos atspindi Vest Pointo šūkis „Pareiga, garbė, šalis“, – paskelbdama T. Hanksą 2025 m. apdovanojimo laureatu teigė WPAOG.
„Didžioji dalis penkis dešimtmečius trukusios Hankso karjeros atspindi jo paramą veteranams, kariuomenei ir Amerikos kosmoso programai“, – rašoma asociacijos pranešime.
Į prašymą pakomentuoti šią informaciją WPAOG kol kas neatsiliepė.
