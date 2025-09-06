Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Po JAV sveikatos sekretoriaus teiginių apie Tylenol ryšį su vaikų autizmu smuko gamintojos akcijos

2025-09-06 12:49 / šaltinis: ELTA
2025-09-06 12:49

Bendrovės „Kenvue" akcijos penktadienį smuko po to, kai JAV žiniasklaida pranešė, kad būsimasis Donaldo Trumpo administracijos sveikatos departamento tyrimas susies plačiai naudojamą bendrovės gaminamą vaistą nuo skausmo Tylenol su vaikų autizmu.

„Tylenol“ (nuotr. Vida Press)

Bendrovės „Kenvue“ akcijos penktadienį smuko po to, kai JAV žiniasklaida pranešė, kad būsimasis Donaldo Trumpo administracijos sveikatos departamento tyrimas susies plačiai naudojamą bendrovės gaminamą vaistą nuo skausmo Tylenol su vaikų autizmu.

0

Bendrovė, kuri prieš trejus metus atsiskyrė nuo „Johnson & Johnson“, baigė dieną jos akcijoms vertybinių popierių biržoje nukritus 9,4 proc. Kritimą lėmė dienraščio „Wall Street Journal“ pranešimas, kad JAV sveikatos sekretorius Robertas F. Kennedy jaunesnysis planuoja be recepto parduodamus vaistus įvardyti kaip vieną iš galimų autizmo plitimo priežasčių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prieštaringai vertinamais teiginiais apie skiepus pagarsėjęs R. F. Kennedy jaunesnysis planuoja šį mėnesį paskelbti ataskaitą, kurioje bus pabrėžtas acetaminofeno, pagrindinės Tylenol sudedamosios dalies, vaidmuo išsivystant autizmui.

Į naujienų agentūros AFP prašymą pateikti komentarą JAV sveikatos departamentas iš karto neatsakė.

Galimas ryšys tarp Tylenol ir autizmo jau tirtas daugybėje ataskaitų, kurių išvados vienos kitoms prieštaravo.

Balandį R. F. Kennedy jaunesnysis pažadėjo „iki rugsėjo“ atskleisti autizmo atvejų skaičiaus didėjimo JAV priežastis, o autizmo paplitimą šalyje pats vadino „epidemija“.

Kritikų teigimu, rimti moksliniai autizmo priežasčių tyrimai apima sudėtingus veiksnius, kuriems ištirti reikia laiko, todėl JAV sveikatos sekretoriaus įvardytas terminas esąs nerealistiškas.

Ketvirtadienį vykusio plačiai nuskambėjusio Senato posėdžio metu R. F. Kennedy jaunesnysis sulaukė griežtos kritikos dėl priemonių, kuriomis siekiama apriboti galimybę gauti vakcinas, nutraukti finansavimą svarbiems vakcinų tyrimams ir pertvarkyti Ligų kontrolės ir prevencijos centrus, dėl ko atsistatydino keletas aukšto rango pareigūnų.

