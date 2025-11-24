Sveikatos apsaugos ir ekonomikos ministrai aptars e. sveikatos sistemos tobulinimą

Lapkričio pradžioje sistema atnaujinta, tačiau medikai ir pacientai skundžiasi trikdžiais ja naudojantis.
Kaip BNS nurodė Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), ministrų susitikimas numatytas pirmadienį ryte Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje.
Penktadienį už trikdžius e.sveikatos naudotojų atsiprašė SAM ir atnaujinimus diegęs Registrų centras. Pastarojo vadovas Adrijus Jusas teigė, kad problemos kilo, nes atnaujinti teko seną ir prastai sukurtą sistemą.
Minėtų atnaujinimų metu sukurtos kelios naujos posistemės, modernizuotos jau veikiančios. Taip pat įdiegta daug papildomų funkcijų.
Pavyzdžiui, modernizuota elektroninių receptų posistemė, medikams atsirado galimybė koreguoti receptus, vaistinės, neturinčios reikalingo kiekio reikiamo vaisto, pacientams galės jį išduoti dalimis.
Pasak SAM, atnaujinimų metu įdiegtos ir laboratorinių tyrimų, nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių posistemės. E. sveikatos sistemoje nuo šiol taip pat bus tvarkoma daugiau su psichikos sveikata susijusių duomenų, tuo pačiu metu užtikrinant jų apsaugą ir anonimiškumą.
Siekiant sklandaus duomenų mainų tarp ES šalių ateityje, atnaujintoje e.sveikatoje buvo patobulintas ir išplėstas pacientų diagnozių modelis.
Ministerija skelbia, jog nuo sistemos sukūrimo 2015 metais iki 2024-ųjų duomenų kėlimas į e. sveikatą išaugo daugiau nei 300 kartų ir per metus joje patalpinama per 109 mln. įrašų.