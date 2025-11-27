Juokiantis dėl sniego gniūžčių – pedagogė pratrūko: „Košmariškas laikotarpis“

Daugelis gyventojų ir mokyklinio amžiaus vaikų tėvų neslėpė, kad juos prajuokino ir net papiktino toks laiškas, įspėjantis apie galimas grėsmes, žaidžiant sniego žaidimus mokyklos teritorijoje.
„Tai atimkit iš vaikų vaikystę! Jums su galva viskas gerai?“ – aštrių žodžių negailėjo internautė.
„Visais laikais žaidėme sniego karą... Ir esame gyvi. Jeigu nėra rimtesnių problemų, tai ganykit kiekvieną vaiką, kuris rankoje suspaus sniego gniūžtę. Išlepo visuomenė“, – komentuoja moteris.
„Gal geriau uždrausti kvailius, kurie nori uždrausti vaikams būti vaikais“, – rašė vyras.
Pedagogė: mokykloms tai košmariškas laikotarpis
Vienos Vilniaus progimnazijos socialinė pedagogė Aušra (vardas pakeistas – red. past.) naujienų portalui tv3.lt pasakojo, kokia iš tiesų yra situacija mokyklose, kai prasideda žiemiški orai.
Anot jos, šiuo atveju problema yra ne patys žaidimai, atvirkščiai – mokyklos bendruomenė skatina ir džiaugiasi aktyviomis mokinių veiklomis, tačiau tokių žaidimų dažnos liūdnos pasekmės ir neretai absurdiškos tėvelių reakcijos.
„Mokyklose pirmasis sniegas ir aplamai visas tas žiemos sezonas yra košmariškas laikotarpis, kad ir kaip tai gali skambėti juokingai, bet sniegas iš tikrųjų kelia labai daug įvairių konfliktinių situacijų, kai kiekvienos pertraukos metu būrys vaikų išbėga į mokyklos teritoriją lauke, mėtosi sniegu, vyksta sniego karas, gniūžčių mūšis ir t.t.
Su tuo viskas yra gerai, bet tiesiog tai sukelia tiek daug papildomų konfliktinių situacijų ir traumų, kurias būtinai reikia spręsti, reikia suteikti vaikams pagalbą. Būna toks didelis bumas tų įvykių, kad neįmanoma spėti visiems greitai pagelbėti“, – pasakoja Aušra.
Socialinės pedagogės teigimu, situacijų, kai susižeidžia vaikai, būna įvairiausių. Pavyzdžiui, vienam vaikui pataiko į galvą ir jis trenkia atgal, kiti stovi nuošaly ir stebi, tačiau pataiko į juos, o šie supykę suduoda atgal.
„Pilna įvairių kuriozinių situacijų, kur atrodo viskas gal ir juokinga, smagu, žaidimo forma, bet kai ateina vaikas pasakoti apie tokius konfliktus ir tu negali jų nespręsti ar kažkaip atitinkamai nesureaguoti, tada puola ir tėvai, kodėl neužtikrinamas saugumas, kodėl jo vaiko neišklausoma.
Tai iš tikrųjų tas sniego iškritimas dažniausiai mokykloms ir pedagogams asocijuojasi su konfliktų pusnimi“, – sako ji.
Pabrėžia – dabar traumų apstu
Nors savaitė dar net nesibaigė, tačiau pedagogė pasakoja, kad nuo pirmadienio traumų kasdien yra apstu.
„Negalėčiau net apsakyti, kiek ten buvo tokių atvejų, kai reikėjo suteikti pagalbą. Kalbant apie rimčiausius įvykius, tai labai išgąsdino, kai vaikui pataikė su gniūžte į akį, į pačią rainelę. Jo akis buvo visa apsruvusi krauju, reikėjo kreiptis į tėvus, tą vaiką siųsti namo, galbūt ir į gydymo įstaigas kokias“, – apie vieną pastarųjų nukentėjimų nuo sniego gniūžtės pasakoja pedagogė Aušra.
Visų baisiausia, anot jos, yra tai, kad vaikai sniego gniūžtes daro su įvairiomis priemaišomis – kadangi sniego dar nėra tiek daug, jie jas daro su žemėmis, akmenukais. O kai kurie vaikai net specialiai kiša akmenukus, kad metimo efektas būtų stipresnis.
„Ko pasekoje vienam su tokia gniūžte pataikė į akį, kitam į žandą, kuris ištino ir vėlgi reikėjo kreiptis į tėvus. Kitas vaikas, pavyzdžiui, norėjo įsibėgėti ir mesti gniūžtę, bet bėgdamas nukrito, atsitrenkė su galva į plyteles.
Jam prasidėjo komplikacijos, pradėjo pykinti, lietis vaizdas, irgi nedelsiant reikėjo kreiptis pas tėvus. Tai situacijų yra labai rimtų ir labai baisu, kad jų bus daug, kur galbūt reikės kreiptis ir į greitąją pagalbą“, – sako pedagogė.
Piktinasi tėvų reakcija: „Matosi, kas nedirba mokykloje“
Socialinė pedagogė neslepia ir pasipiktinimo tėvų reakcija, kurie dabar juokiasi ir reikalauja leisti jų vaikams turėti vaikystę, tačiau vos jų vaikui nukentėjus nuo tokios gniūžtės – ateina ir kaltina mokyklas.
„Vakar tėvų reakcija į tą pedagogės laišką buvo labai neadekvati, pašiepianti ir matosi, kurie žmonės nedirba mokykloje ir nemato tikrosios situacijos.
Mūsų mokykloje tokio draudimo tikrai nėra, kaip tik skatiname aktyvų vaikų laiko leidimą, nes, kaip žinia, įsigalioja naujas įstatymas, kai mokykloje uždrausta naudotis telefonais. Tai išvengiant mokinių nuobodžiavimo, jie automatiškai imasi kažkokių veiklų, tai mes džiaugiamės, kad jie laiką leidžia lauke, tiesiog norėtųsi bendradarbiavimo iš tėvų pusės“, – atkreipia dėmesį ji.
Aušros teigimu, tėvų pagalba šiuo metu būtų itin pravarti, kad tėvai ir namie vaikus bandytų supažindinti su atsakomybe ir paaiškintų, kad jeigu vaikas mes gniūžtę į kitą vaiką, šis ją greičiausiai mes atgal.
Taip pat paaiškintų, kad norint išvengti tokių situacijų ir rizikos susižaloti, gauti traumų ir panašiai, kai lauke jau vyksta aktyvūs sniego mūšiai, tiesiog vaikui pasirinkti neiti į lauką. Taip, pedagogės teigimu, galėtų būti sumažintos kuriozinės ir konfliktinės situacijos.
„Tėvų bendradarbiavimas būtų labai naudingas šiuo atveju, nes tiesiog neįmanoma imti ir laikyti vaiką mokykloje, uždrausti jam išeiti į lauką. Tik tada norėtųsi, kad iš tėvų nebūtų tokių aštrių reakcijų, kad laukas yra mokyklos teritorijoje, klausimų, kodėl neužtikrinome jų vaiko saugumo, kodėl maždaug nesulaikėme tos gniūžtės ir jo neapgynėme, nes tai iš kitos pusės nėra įmanoma.
Juoktis yra lengva, bet kai jų vaikams pataikoma su gniūžte kažkaip rimčiau, pavyzdžiui į galvos sritį, tai te patys tėvai, kurie juokėsi vakar, ryto ateina į mokyklą ir kaltiną mokyklą, kodėl nebuvo užtikrintas saugumas ir kodėl buvo atsainiai žiūrima į tam tikrą situaciją, kur dalyvavo jų vaikas“, – sako ji.
Įspėja dėl vaikų mėtymosi gniūžtėmis
Į Lietuvą atėjus žiemiškiems orams, internete kilo nemažai diskusijų dėl vienos Martyno Mažvydo progimnazijos socialinės pedagogės tėvams išsiųstos pastabos dienyne.
Pranešimas, kuriame socialinė pedagogė Lina Rinkauskaitė ragina atkreipti dėmesį į vaikų saugumą mėtantis sniego gniūžtėmis, netrukus pasiekė ir socialinius tinklus.
Kai kuriems kilo klausimas, ar vaikams tikrai vertėtų uždrausti daryti tai, ką kiekvienas yra ne kartą daręs vaikystėje?
Šios mokyklos mokinio tėvas Povilas Norkūnas savo „Facebook“ paskyroje pasidalijo ekrano nuotrauka, juokais pridėdamas:
„Niekaip nesitikėjau, kad vaikai pradės žaisti sniegu per pertraukas, kur tai matyta, kur jaunimas šiais laikais nusirito… “
Pedagogės pastaboje, dienyne patalpintoje lapkričio 25 dieną, rašoma:
„Gerbiami tėveliai,
Norime atkreipti Jūsų dėmesį į situaciją mokyklos kieme. Pastarosiomis dienomis pastebėjome, kad kai kurie mokiniai mėto vieni į kitus sniego gniūžtes. Nors vaikams tai atrodo linksma veikla, toks elgesys gali būti pavojingas: kietas sniegas ar jame esantys ledo gabaliukai gali sukelti rimtesnių sužalojimų.
Siekiant užtikrinti visų mokinių saugumą, prašome pakalbėti su savo vaikais ir priminti jiems, kad mokyklos teritorijoje sniego gniūžčių mėtyti negalima. Skatiname rinktis saugesnius žaidimus ir elgtis pagarbiai vieni kitų atžvilgiu.
Tikime, kad bendradarbiaudami galime užtikrinti saugią ir malonią aplinką visiems mokiniams.
Ačiū už Jūsų supratimą ir palaikymą.
Pagarbiai
Socialinė pedagogė“
Komentuoti situaciją atsisakė
Portalui tv3.lt susisiekus su socialine pedagoge, išplatinusia laišką tėvams, ji situaciją komentuoti atsisakė. Su mokyklos direktore kol kas susisiekti nepavyko. Susisiekus papildysime.
