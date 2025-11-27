 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Seimas apsisprendė: LRT biudžetas įšaldomas trejiems metams

2025-11-27 12:18 / šaltinis: BNS
2025-11-27 12:18

Nacionalinio transliuotojo LRT biudžetas ateinančius trejus metus bus toks pats kaip šiemet, o vėliau jam bus skiriamas mažesnis gyventojų pajamų mokesčio ir akcizų procentas nei dabar.

LRT (nuotr. Roberto Riabovo)

8

Ketvirtadienį Seimas priėmė atitinkamas Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo pataisas. Už jas balsavo 70 parlamentarai, prieš balsavusiųjų nebuvo, du politikai susilaikė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Opozicinės frakcijos balsavime nedalyvavo.

Įšaldymą palaikė valdantieji socialdemokratai, „aušriečiai“, „valstiečiai“ ir Mišriai Seimo narių grupei priklausantys Vytautas Sinica bei Vitalijus Šeršniovas. Tarp balsavusiųjų „už“ buvo ir Kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas, buvęs kultūros ministras Šarūnas Birutis, premjerė Inga Ruginienė, Seimo pirmininkas Juozas Olekas.

Pagal priimtą pataisą, 2026–2028 metais LRT skiriami valstybės biudžeto asignavimai bus lygūs 2025 metų LRT skirtiems valstybės biudžeto asignavimams.

Tai reiškia, kad nacionalinio transliuotojo biudžetas 2026, 2027 ir 2028 metais sieks po 79,6 mln. eurų.

Pagal iki šiol galiojusią transliuotojo finansavimo metodiką, įstaigos biudžetas kitąmet turėjo augti apie 11 proc. iki beveik 88,2 mln. eurų.

„Gerbiami socialdemokratai, pasakykite, kuri valstybės įstaiga įšaldys trejiems metams savo biudžetą? Jeigu pasakysite, balsuosiu „už“. (...) Nėra Lietuvoje tokios valstybės įstaigos, kurią taip nuskriaustumėte su biudžeto augimu. Ir dar tuo metu, kai vyksta karas. Gėda jums“, – tvirtino liberalas Simonas Gentvilas.

„Aušrietis“ Artūras Skardžius sakė, kad LRT misijos vykdymas niekaip nesusijęs su dabar nustatytu finansavimo modeliu.

„Tiesiog gaunamas aukso puodas, visai nesusietas su misijos vykdymu, su programos finansavimu ir visa kita, tiesiog jį reikia kažkaip išleisti. Tada ir kyla tokios idėjos – pasistatyti naujus rūmus už 150 mln. eurų ar dar kur nors juos padėti“, – teigė jis.

Vienas iš projekto iniciatorių „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis tvirtino, kad LRT finansavimo augimas išsiskiria iš kitų valstybės institucijų. 

„Seimas padarė, ko gero, vieną ryškiausių, teisingiausių ir protingiausių sprendimų. Negali būti taip, kad viena institucija gautų didesnį finansavimą negu Valstybės saugumo departamentas, negali vienos institucijos finansavimas didėti, kai kitos institucijos mažina savo finansavimą būtent dėl gynybos, saugumo dedamųjų“, – sakė jis.

Anot jo, LRT nepaskirtos lėšos atiteks kultūrai.

Prezidento vyriausiasis patarėjas ekonomikos ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius taip pat yra sakęs, kad Seimui nusprendus įšaldyti LRT finansavimą, nacionalinio transliuotojo biudžeto didinimui anksčiau numatyti pinigai turėtų būti skirti kultūrai.

Be to, Seimas patvirtino, kad nuo 2029 metų LRT kasmet bus skiriama 0,75 proc. surinkto gyventojų pajamų mokesčio ir 0,8 proc. iš akcizo surinktų pajamų.

Dabar transliuotojui priklauso atitinkamai 1 proc. ir 1,3 proc. užpraėjusiais metais faktiškai gautų pajamų iš minėtų mokesčių.

LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė tvirtino finansavimo mažinimą vertinanti kaip politinį spaudimą.

indeliai.lt

o
o
2025-11-27 13:01
dabar visi verkia, raunasi plaukus, per visus kanalus aiškina, kad Minikutė skriuadžiama. Nuskriaudė vargšelius. O reikėtų išvis nutraukti valstybinį finansavimą. Tegul išlaiko tie kam jie dirba.
Atsakyti
Labai gerai
Labai gerai
2025-11-27 13:07
Vadove turetu pilnai nesti atakomybe uz padarytus pazeidimus. Atatinkamos tarnybos turi tuo uzsiimti.
Atsakyti
gera pradzia
gera pradzia
2025-11-27 12:24
sitas balsavimas yra gera pradzia. veliau dar reiketu pakeisti ir visuomeninio transliuotojo finansavimo modeli , padarant finansavima paprasta, kaip ir kitoms valstybinems istaigoms. socdemai aiskiai bijosi Monikos ir jos influenseriu, bet kai kada atrodo, kad Zemaitaicio jie bijo labiau, tai gali dar ir tai ivykti:)
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (8)
