TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Skelbia, kada bus įžiebta Vilniaus Kalėdų eglė

2025-10-06 16:16 / šaltinis: Made In Vilnius
2025-10-06 16:16

Liko vos du mėnesiai iki Vilniaus kalėdinio sezono pradžios. Nors kaip visada organizatoriai laiko paslaptyje, kokia šiemet bus pagrindinė miesto eglė, paaiškėjo jos įžiebimo data.

Liko vos du mėnesiai iki Vilniaus kalėdinio sezono pradžios. Nors kaip visada organizatoriai laiko paslaptyje, kokia šiemet bus pagrindinė miesto eglė, paaiškėjo jos įžiebimo data.

Taigi šiemet Vilniaus eglė Katedros aikštėje bus įžiebta lapkričio 29 d., šeštadienį. Galima tikėtis, kad kaip ir kasmet, prieš įžiebimą vyks tradicija jau tapusi šventinė įžiebimo programa – koncertas. Renginio pradžia numatyta 19 val.

Tuo pačiu Vilniuje prasidės tradicinis Kalėdų sezonas, gyventojai bus kviečiami į įvairias šventines veiklas ir pramogas, bus galima apsilankyti kalėdinėje mugėje.

Tema ir stilistika išlieka paslaptyje

Nors kol kas neaišku, kokia bus pagrindinė eglutės tema ir stilistika, aišku tai, kad eglė šiemet bus gyva. Neseniai organizatoriai paskelbė, kad ieško gyvos eglutės, kurią miestui galėtų padovanoti patys gyventojai.

Gyventojai, turintys tinkamą eglę, kviečiami atsiųsti jos nuotraukas iš kelių kampų, nurodyti apytikslį aukštį, kamieno storį, adresą bei kontaktinius duomenis. Informaciją reikia siųsti el. paštu [email protected] iki spalio 15 dienos.

Teksto autorė: Aneta Kurowska

