Vilniuje – vandentiekio avarija: įspėja dėl uždaryto eismo

Kaip pranešama Vilniaus miesto savivaldybės programėlėje „Kovas“, dėl įvykio bus ribojamas eismas Olandų g. – laikinai naikinamas kairysis posūkis laidojimo namų „Ritualas“ link, taip pat susiaurinta važiuojamoji gatvės dalis.
Iš anksto planuokite savo maršrutus bei vadovaukitės laikinais kelio ženklais, laikykitės eismo organizavimo pakeitimų.
Eismą planuojama atnaujinti iki spalio 6 d. 23.00 val.
Vilnius pristato aplikaciją „Kovas“ – tiesiogiai informuos gyventojus apie išskirtines situacijas mieste
Vilniaus miesto savivaldybė pristato naują sprendimą stiprinti gyventojų atsparumą įvairioms grėsmėms – mobiliąją programėlę „Kovas“. Tai inovatyvi informavimo platforma, skirta tiesiogiai pranešti apie ekstremalias situacijas bei svarbius įvykius mieste. Ja siekiama užtikrinti operatyvų vilniečių informavimą su saugumu susijusiais klausimais, skatinti jų sąmoningumą ir supažindinti su galimomis grėsmėmis.
„Iki šiol Vilniuje neturėjome vieningos sistemos, skirtos gyventojams pranešti apie ekstremalias ar kasdienybę keičiančias situacijas – nuo gaisrų ar eismo ribojimų iki padidėjusios oro taršos. Šią spragą užpildome pristatydami „Kovą“ – pažangią gyventojų informavimo ir įtraukimo platformą. Tai dar vienas pavyzdys, kaip Vilnius kuria inovacijas – taupome miesto išteklius optimizuodami procesus, o sprendimai gimsta tik tada, kai įsitikiname, kad rinkoje nėra tinkamų alternatyvų“, – sako Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
Platforma remiasi trimis pagrindiniais principais: centralizuotu informavimu apie svarbius įvykius mieste, moderniu požiūriu į civilinę saugą, aktyvių piliečių bendruomenės kūrimu.
