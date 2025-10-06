Juoda diena lietuviams Maroke: avarija, gedimai ir komandos dvasios triumfas dykumoje

Tačiau ši nesėkmių virtinė virto ir neeiliniu komandinės dvasios pavyzdžiu, kai vieni ekipažai aukojo savo rezultatą, kad išgelbėtų trasoje įstrigusius kolegas.
Lenktynės baigėsi Aivarui Kavaliauskui ir Mykolui Paulavičiui. Greičio ruožo pradžioje jų bagis pataikė į aštrią duobę ir kelis kartus vertėsi.
„Nusileidome minkštai, patys sveiki, bet iš bagio liko metalo laužas – nulūžo trys ratai. Ralis mums baigtas“, – iš įvykio vietos pranešė šturmanas M. Paulavičius.
Netrukus problemos užklupo ir iki tol greičiausiai iš lietuvių važiavusį Mindaugo Sidabro ir Ernesto Česoko ekipažą. Antrame dienos greičio ruože jų bagyje sugedo elektronika.
Į pagalbą atskubėjo komandos vadovas Tomas Mickus, kuris, nepaisydamas savo paties bolido aušinimo problemų, nutraukė savo pasirodymą ir tapo gelbėjimo ekipažu.
Deja, gedimo trasoje pašalinti nepavyko, o po remonto servise problema vėl pasikartojo. T. Mickui teko dar kartą grįžti į trasą ir partempti komandos draugus į bivaką.
„Su šturmanu Dariumi nuvažiavome apie 120 kilometrų, bet labiau gelbėjome kitus, nei patys lenktyniavome. Tačiau esame laimingi, kad padėjome kolegoms“, – pasakojo T. Mickus.
Vienintelis ekipažas, kuriam ketvirtoji diena klostėsi sklandžiai, buvo Džeraldo ir Ronaldo Ramoškų duetas, finišavęs 26-oje vietoje.
