TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Juoda diena lietuviams Maroke: avarija, gedimai ir komandos dvasios triumfas dykumoje

2025-10-06 11:44
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-06 11:44

Ketvirtoji „Baja Marocco“ ralio diena Lietuvos „BRO Racing“ komandai tapo tikru išgyvenimo testu. Vienas ekipažas po įspūdingos avarijos pasitraukė iš varžybų, kitus du sustabdė techniniai gedimai, o finišą be nuotykių pasiekė tik vienas duetas.

„BRO Racing“ komandos ekipažas (nuotr. komandos archyvo)

0

Tačiau ši nesėkmių virtinė virto ir neeiliniu komandinės dvasios pavyzdžiu, kai vieni ekipažai aukojo savo rezultatą, kad išgelbėtų trasoje įstrigusius kolegas.

Lenktynės baigėsi Aivarui Kavaliauskui ir Mykolui Paulavičiui. Greičio ruožo pradžioje jų bagis pataikė į aštrią duobę ir kelis kartus vertėsi.

„Nusileidome minkštai, patys sveiki, bet iš bagio liko metalo laužas – nulūžo trys ratai. Ralis mums baigtas“, – iš įvykio vietos pranešė šturmanas M. Paulavičius.

Netrukus problemos užklupo ir iki tol greičiausiai iš lietuvių važiavusį Mindaugo Sidabro ir Ernesto Česoko ekipažą. Antrame dienos greičio ruože jų bagyje sugedo elektronika.

Į pagalbą atskubėjo komandos vadovas Tomas Mickus, kuris, nepaisydamas savo paties bolido aušinimo problemų, nutraukė savo pasirodymą ir tapo gelbėjimo ekipažu.

Deja, gedimo trasoje pašalinti nepavyko, o po remonto servise problema vėl pasikartojo. T. Mickui teko dar kartą grįžti į trasą ir partempti komandos draugus į bivaką.

„Su šturmanu Dariumi nuvažiavome apie 120 kilometrų, bet labiau gelbėjome kitus, nei patys lenktyniavome. Tačiau esame laimingi, kad padėjome kolegoms“, – pasakojo T. Mickus.

Vienintelis ekipažas, kuriam ketvirtoji diena klostėsi sklandžiai, buvo Džeraldo ir Ronaldo Ramoškų duetas, finišavęs 26-oje vietoje.

„BRO Racing“ nuotr. | Komandos nuotr.
„Baja Morocco“ pirmoji diena „BRO Racing“ komandai pažėrė iššūkių, bet visi keturi duetai – finiše (1)

