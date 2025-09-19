Kalendorius
Rugsėjo 19 d., penktadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ekspertas įvardijo, kuo socialdemokratams naudinga Ruginienė: „Reikšmingai gali truktelti juos į priekį“

2025-09-19 16:07 / šaltinis: TV3 / parengė:
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: TV3 / parengė:
2025-09-19 16:07

Naujausi „Baltijos tyrimų” apklausos duomenys rodo, kad Gintauto Palucko skandalas nė kiek nepakenkė socialdemokratų reitingams, o Remigijaus Žemaitaičio kaktomuša su Sauliumi Skverneliu sumažino visuomenės pasitikėjimą būtent S. Skverneliu. Kodėl? 

Naujausi „Baltijos tyrimų” apklausos duomenys rodo, kad Gintauto Palucko skandalas nė kiek nepakenkė socialdemokratų reitingams, o Remigijaus Žemaitaičio kaktomuša su Sauliumi Skverneliu sumažino visuomenės pasitikėjimą būtent S. Skverneliu. Kodėl? 

REKLAMA
1

Atsakymus į šiuos klausimus TV3 Žinių „Dienos komentare“ pateikė komunikacijos ekspertas Liutauras Ulevičius. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip jūs paaiškintumėte reiškinį, kodėl po G. Palucko skandalo socialdemokratų reitingai nenukrito? 

REKLAMA
REKLAMA

Pirmas dalykas, tai atskirkim skirtingas rinkėjų grupes. Yra vieni, kurie balsuoja už socialdemokratus, kiti – už konservatorius, kiti – už dar kažką. Ir natūralu, viešoje erdvėje – toje, kurią mes įpratę matyti ir vertinti kaip tokią dominuojančią, yra viena nuomonių grupė ir ji iš dalies, galima sakyti, labiau į dešinę palinkusi. 

REKLAMA

Tai šioje vietoje pirmieji skaičiai, kuriuos „Baltijos tyrimai“ parodė, rodo, kad didžiojoje Lietuvoje nebūtinai sutampo nuomonė su viešąja erdve. Ar tai yra ilgalaikis rezultatas, čia pasiaiškinsim, bet galima pasakyti, kad jeigu žiūrėtumėm skaičius iš ankstesnių laikotarpių, tai „Baltijos tyrimai“ panašiai rodė socialdemokratų palaikymo lygį per skirtingus tuos visokius kalnelius. 

REKLAMA
REKLAMA

Bet yra kitų apklausų, kurios rodo visai kitokius duomenis. Tai kai kas sako, kad tikėti apklausomis nebegalima, nes visi gauna tą rezultatą, kurio nori. 

Lietuvoje, galima sakyti, yra trys apklausų bendrovės: „Baltijos tyrimai“, „Spinter tyrimai“ ir „Vilmorus“. Jeigu taip žiūrėtumėm pagal išsidėsimą, tai „Spinter tyrimai“ labiausiai į dešinę rodo skaičius, „Baltijos tyrimai“ – labiausiai į kairę, „Vilmorus“ – kažkur per vidurį.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Skvernelio reitingai krenta, o Žemaitaičio – auga

„Baltijos tyrimai“ rodo dar vieną įdomų rezultatą. Saulius Skvernelis, kuris pabrėžę savo skaidrumą, savo įsipareigojimus moralės principams, per šią vasarą išbarstė labai nemažai populiarumo. Tai viršijo paklaidos ribas, o jo oponentas Remigijus Žemaitaitis kaip tik pasiaugino populiarumą. Ką visa tai reiškia? 

REKLAMA

Matot, jeigu jūs kovojat už žalią šviesą, bet jeigu žalia šviesa jūsų rinkėjo neveikia, jeigu jam įdomu mėlyna arba geltona, tai šioje vietoje ta vertybė negroja. Tai jeigu S. Skvernelis pasirinko skaidrumą, grožį ir taip toliau, bet pasirodo, kad rinkėjams reikia, pavyzdžiui, konflikto su pagrindine kažkuria kita jėga, tada ir palaikymas nukrito. Tai reikia žiūrėti į rinkėjų grupes ir panašu, kad S. Skvernelio arba „Vardan Lietuvos“ rinkėjų palaikymo grupė yra kitokia, o ne ta, kuriai reikia skaidrumo, labai švaraus veido ir taip toliau. 

REKLAMA

Kokia būtų jūsų prognozė, ar dabartinis besiformuojantis tandemas tarp Mindaugo Sinkevičiaus ir Ingos Ruginienės pridės dar pliusų socialdemokratams, ar jie jau nieko papildomai nebeištemps? 

Aš manyčiau, kad Ingos Ruginienės atėjimas įduoda moterišką dedamąją į viešą įvaizdį, kuris reikšmingai gali truktelti juos į priekį. Rinkėjams to reikia ir jeigu ta empatija, kurią Inga Ruginienė tikrai turi, bus realizuotas ir bus parodytas darbais, tai tikrai gali duoti ilgalaikį rezultatą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Prezidento Gitano Nausėdos populiarumas per vasarą sumažėjo visai nedaug, tik 5 proc., bet vis dėlto sumažėjo. Kodėl? 

Gitano Nausėdos taktika yra paremta: „nedarykim klaidų“. Ir jeigu tik nedaro klaidų, o jo matomumas išlieka, jį neišvengiamai įtraukia į visas diskusijas. Jo pasisakymai iškyla viešumoje, jį mato.

Bet, matyt, tas delsimas ypač pradinėje Gintauto Palucko fazėje, kai jis delsė, bandė išlaviruoti, kad nieko nedarytų, matyt, tai padarė tam tikrą neigiamą įspūdį. Vėlgi, žiūrint į dabartinę jo ganėtinai kietą poziciją su „Nemuno Aušra“ ir socialdemokratais, aš manyčiau, kad tai grįš į standartines jo pozicijas reitinguose. 

Visą pokalbį išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Remigijus Žemaitaitis (nuotr. Elta)
„Nemuno aušros“ lyderis: „Manau, kad Žemaitaitis bus idealiausias kultūros ministras“
Ingrida Šimonytė (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Šimonytė rėžė: dėl susiklosčiusios situacijos labiausiai kalti socialdemokratai (2)
Mindaugas Sinkevičius (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)
Sinkevičius: Nausėda pozityviai reagavo į „aušriečių“ svarstomą kandidatą Aplinkos ministerijai
Prezidentas susitiko su Inga Ruginiene ir valdančiosios koalicijos partijų vadovais (nuotr. Roberto Riabovo)
Ministrai dar nepaskelbti, o ekspertas kerta Nausėdai: „Jis peržengia savo įgaliojimus“ (11)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų