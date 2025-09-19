Ekspertas įvardijo, kuo socialdemokratams naudinga Ruginienė: „Reikšmingai gali truktelti juos į priekį“

Atsakymus į šiuos klausimus TV3 Žinių „Dienos komentare“ pateikė komunikacijos ekspertas Liutauras Ulevičius.
Kaip jūs paaiškintumėte reiškinį, kodėl po G. Palucko skandalo socialdemokratų reitingai nenukrito?
Pirmas dalykas, tai atskirkim skirtingas rinkėjų grupes. Yra vieni, kurie balsuoja už socialdemokratus, kiti – už konservatorius, kiti – už dar kažką. Ir natūralu, viešoje erdvėje – toje, kurią mes įpratę matyti ir vertinti kaip tokią dominuojančią, yra viena nuomonių grupė ir ji iš dalies, galima sakyti, labiau į dešinę palinkusi.
Tai šioje vietoje pirmieji skaičiai, kuriuos „Baltijos tyrimai“ parodė, rodo, kad didžiojoje Lietuvoje nebūtinai sutampo nuomonė su viešąja erdve. Ar tai yra ilgalaikis rezultatas, čia pasiaiškinsim, bet galima pasakyti, kad jeigu žiūrėtumėm skaičius iš ankstesnių laikotarpių, tai „Baltijos tyrimai“ panašiai rodė socialdemokratų palaikymo lygį per skirtingus tuos visokius kalnelius.
Bet yra kitų apklausų, kurios rodo visai kitokius duomenis. Tai kai kas sako, kad tikėti apklausomis nebegalima, nes visi gauna tą rezultatą, kurio nori.
Lietuvoje, galima sakyti, yra trys apklausų bendrovės: „Baltijos tyrimai“, „Spinter tyrimai“ ir „Vilmorus“. Jeigu taip žiūrėtumėm pagal išsidėsimą, tai „Spinter tyrimai“ labiausiai į dešinę rodo skaičius, „Baltijos tyrimai“ – labiausiai į kairę, „Vilmorus“ – kažkur per vidurį.
Skvernelio reitingai krenta, o Žemaitaičio – auga
„Baltijos tyrimai“ rodo dar vieną įdomų rezultatą. Saulius Skvernelis, kuris pabrėžę savo skaidrumą, savo įsipareigojimus moralės principams, per šią vasarą išbarstė labai nemažai populiarumo. Tai viršijo paklaidos ribas, o jo oponentas Remigijus Žemaitaitis kaip tik pasiaugino populiarumą. Ką visa tai reiškia?
Matot, jeigu jūs kovojat už žalią šviesą, bet jeigu žalia šviesa jūsų rinkėjo neveikia, jeigu jam įdomu mėlyna arba geltona, tai šioje vietoje ta vertybė negroja. Tai jeigu S. Skvernelis pasirinko skaidrumą, grožį ir taip toliau, bet pasirodo, kad rinkėjams reikia, pavyzdžiui, konflikto su pagrindine kažkuria kita jėga, tada ir palaikymas nukrito. Tai reikia žiūrėti į rinkėjų grupes ir panašu, kad S. Skvernelio arba „Vardan Lietuvos“ rinkėjų palaikymo grupė yra kitokia, o ne ta, kuriai reikia skaidrumo, labai švaraus veido ir taip toliau.
Kokia būtų jūsų prognozė, ar dabartinis besiformuojantis tandemas tarp Mindaugo Sinkevičiaus ir Ingos Ruginienės pridės dar pliusų socialdemokratams, ar jie jau nieko papildomai nebeištemps?
Aš manyčiau, kad Ingos Ruginienės atėjimas įduoda moterišką dedamąją į viešą įvaizdį, kuris reikšmingai gali truktelti juos į priekį. Rinkėjams to reikia ir jeigu ta empatija, kurią Inga Ruginienė tikrai turi, bus realizuotas ir bus parodytas darbais, tai tikrai gali duoti ilgalaikį rezultatą.
Prezidento Gitano Nausėdos populiarumas per vasarą sumažėjo visai nedaug, tik 5 proc., bet vis dėlto sumažėjo. Kodėl?
Gitano Nausėdos taktika yra paremta: „nedarykim klaidų“. Ir jeigu tik nedaro klaidų, o jo matomumas išlieka, jį neišvengiamai įtraukia į visas diskusijas. Jo pasisakymai iškyla viešumoje, jį mato.
Bet, matyt, tas delsimas ypač pradinėje Gintauto Palucko fazėje, kai jis delsė, bandė išlaviruoti, kad nieko nedarytų, matyt, tai padarė tam tikrą neigiamą įspūdį. Vėlgi, žiūrint į dabartinę jo ganėtinai kietą poziciją su „Nemuno Aušra“ ir socialdemokratais, aš manyčiau, kad tai grįš į standartines jo pozicijas reitinguose.
