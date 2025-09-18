Saulius Skvernelis naujosios Vyriausybės programą paremtų, jei koalicijoje neliktų „aušriečių“

„Ji (programa – BNS) yra blogesnė nei buvo 19-osios Vyriausybės. (Tai – BNS) yra ne mūsų programa, prašymo palaikyti nėra, tai mes ir nepalaikysime“, – žurnalistams Seime ketvirtadienį sakė politikas.
„Jeigu būtų prašymas palaikyti, pasitraukus vienam iš partnerių, programą, tai aišku turbūt natūralu, kad pagal terminus turėtų Seimas grąžinti Vyriausybei patobulinti ir tada galima jau žiūrėti kaip patobulės, nes reiktų išmėtyti kai ką iš programos“, – pridūrė jis.
Trečiadienį su paskirtąja premjere Inga Ruginiene susitikęs S. Skvernelis sako, kad naujoji ministrė pirmininkė pokalbio metu neprašė iš demokratų palaikymo balsų.
Socialdemokratai tikisi, kad rugsėjo 23 dieną Seimas patvirtins Vyriausybės programą.
„Nebalsuosim, darysim viską, kad tas procesas neitų į priekį“, – nurodė S. Skvernelis.
S. Skvernelis sakė, kad kvietimo grįžti į koaliciją partija šiuo metu nesulaukė, o sulaukusi pasiūlymų juos svarstytų partijoje.
„Kol kas signalų nėra. Tai mes (...) orientuojamės jau praktiškai dirbti opozicijoje“, – aiškino jis.
Paklaustas ar šiandien sulaukęs kvietimo jungtųsi prie koalicijos, S. Skvernelis teigė, kad apie tai svarstytų tik tada, kai socialdemokratų „laivas jau nebeplauks“.
„Esame solidi politinė partija, todėl savaitė ten, savaitė ten... (...) Aš sakau šiandien „ne“ labai aiškiai, kadangi matau, jog lipdomas yra tas laivas, kuris plauks kažkur tai“, – pabrėžė buvęs Seimo vadovas.
BNS rašė, kad nauja Vyriausybė formuojama atsistatydinus premjerui socialdemokratui Gintautui Paluckui. Jis tą padarė sulaukęs vis daugiau klausimų dėl savo praeities ir verslų
