  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Skvernelis: paramos mažumos Vyriausybei atveju jos programa turėtų būti koreguojama

2025-09-17 22:10 / šaltinis: ELTA
2025-09-17 22:10

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Saulius Skvernelis tvirtina, kad tuo atveju, jei Vyriausybė dirbtų mažumoje, būtų sutarta dėl paramos tokiai valdžiai, jos programa turėtų būti koreguojama. 

Saulius Skvernelis (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos" pirmininkas Saulius Skvernelis tvirtina, kad tuo atveju, jei Vyriausybė dirbtų mažumoje, būtų sutarta dėl paramos tokiai valdžiai, jos programa turėtų būti koreguojama. 

1

Kaip LRT televizijai trečiadienį sakė S. Skvernelis, jei valdančiąją koaliciją paliktų partija „Nemuno aušra“, Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ galėtų svarstyti apie paramą mažumos Vyriausybei.

„Jeigu reikės premjerei paramos, kad valstybę apsaugotume nuo politinio terorizmo ir reketo, mes tikrai pasiryžę kalbėtis“, – LRT televizijai trečiadienį sakė S. Skvernelis.

Jis pažymėjo, kad demokratai šiuo metu nepritars dabartinės valdančiosios koalicijos paruoštai Vyriausybės programai. Tačiau, kaip teigė S. Skvernelis, jei susiklostytų mažumos Vyriausybės scenarijus, Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ galėtų remti socdemus ir „valstiečius“, tačiau kartu tokiu atveju reikėtų koreguoti ir Vyriausybės programą. 

„Seimas turi teisę grąžinti Vyriausybei programą patobulinti nekeičiant nei premjero, nei visų kitų pozicijų, ir kai atsiranda gana ilgi nauji terminai, nes reikės ją koreguoti, tai programa, jeigu bus pakoreguota jau be tų intervencijų, ką padarė, sakykime, vienas iš dabartinių partnerių, tai mes pasiryžę tokiu atveju (remti mažumos Vyriausybę – ELTA). Pagalba bus, sutartume dėl sąlygų, dėl programos punktų, kuriuos mes galėtume remti, kur yra mūsų interesas, ir tokiu būdu leisti Vyriausybei pradėti darbą“, – dėstė S. Skvernelis.

ELTA primena, kad praėjusią savaitę prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Vyriausybę – šiuo metu joje yra 12 ministrų. 

Koalicijoje augant įtampai dėl Remigijaus Žemaitaičio vedamos „Nemuno aušros“ delsimo teikti naujus pretendentus į aplinkos ir energetikos ministrus, „aušriečių“ lyderis tikina, jog prezidentui G. Nausėdai veikiausiai ir vėl bus teikiami jau atmesti kandidatai. Pasak jo, jei tokia „Nemuno aušros“ pozicija partnerių netenkina, koalicijos gali ir nelikti. 

Savo ruožtu premjerė I. Ruginienė tikina, kad šiuo klausimu galutinis sprendimas – jos rankose. 

Skvernelis: parama mažumos Vyriausybei būtų suteikta tik su viena sąlyga (1)
„Vaikų žaidimas smėlio dėžėje“: likus vos porai dienų, ministrų kabinetas dar neaiškus (15)
Žemaitaitis: „Nemuno aušra“ siūlys kandidatus į ministrus, iš koalicijos neketina trauktis (33)
Pirmalaikiai Seimo rinkimai ar mažumos Vyriausybė? Ekspertai atskleidžia, kuo tai gali baigtis (118)

